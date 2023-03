Der Brandenburger Climate-Tech-Pionier Autarq hat für sein Solardachziegel-System bei einer Crowdinvesting-Kampagne 750 Privatpersonen für eine Investition gewinnen können.

Mit seinem innovativen Solardachziegel-System konnte der Brandenburger Mittelständler Autarq über eine Million Euro von privaten Investorinnen und Investoren bei einer Crowdinvesting-Kampagne sammeln. Seit dem Start der Kampagne im Dezember letzten Jahres entschieden sich über 750 Privatpersonen, in die neue Technologie zu investieren und so zur Energiewende in Europa beizutragen.

Das Solardachziegel-System von Autarq arbeitet nach Angaben des Herstellers als weltweit einzige gebäudeintegrierte PV-Anlage in sicherer Kleinspannung. Somit können es Dachhandwerker:innen sicher und zuverlässig installieren. Aufgrund des Designs eignen sich die Solardachziegel zudem auch für Gebäude unter Denkmalschutz. Für Geschäftsführer Kai Buntrock liegt der Erfolg der Kampagne aber nicht ausschließlich im Produkt begründet: „Für uns geht es bei der Kampagne nicht nur um die gesamtgesellschaftliche Teilhabe an der Technologie, sondern auch um die Teilhabe am Kapitalmarkt und der Energiebranche. Es gibt heute kaum eine Gelegenheit in Klimatechnologie, die in Deutschland designt und in Europa produziert wird, zu investieren. Unser Produkt mobilisiert die Menschen, weil es einen Mehrwert für jeden Einzelnen bedeuten kann.” Von diesem Teilhabe-Versprechen können sich die Investor:innen der ersten Million schon heute überzeugen. Sie alle erhalten ein Mitspracherecht bei der Auswahl vom Solardachziegel-System, das Autarq jährlich für eine gemeinnützige oder soziale Einrichtung realisieren möchte.

Die Kampagne läuft weiterhin auf der Plattform econeers. Investorinnen und Investoren können hier ab einem Beitrag von 250 Euro und einer geplanten Rendite von 7,5 Prozent in das Projekt investieren.

Investment-Konditionen

Finanzierungsart: (partiarisches) Nachrangdarlehen

Finanzierungsmodell: Festverzinsliches Darlehen mit jährlicher Zinsausschüttung Laufzeit: 5 Jahre (2027)

Geplante Rendite (jährliche Zinsen): 7,5 %

Investment möglich ab 250 Euro

24.3.2023 | Quelle: Autarq | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH