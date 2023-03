GCL SI stellt neue PV-Module auf PV Expo in Japan vor

Der chinesische Solarkonzern GCL System Integration Technology (GCL SI) hat auf der japanischen PV Expo 2023 neue Solarmodule in N-Typ Topcon-Technologie und zur Gebäudeintegration vorgestellt.

Wegen der hohen Nachfrage habe GCL SI seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für die N-Typ-Module intensiviert. Das nun vorgestellte bifaziale Modell habe einen Wirkungsgrad von 22,5 %. Der Hersteller lobt dessen „überragende Zuverlässigkeit und Leistung“. Insebsondere sollen die Degradationseffekte LID (Light induced degradateion) und LeTID (light and elevated temperature nduced degradation) reduziert worden sein.

GCL SI will die neuen Module und Zellen in einem Werk mit 20 GW Kapazität in China produzieren. Mit der neuen Massenproduktion will das Unternehmen auf seine vorgelagerten Produktionskette stärken. Das Unternehmen gehört zur GCL Gruppe, die seit 2009 an der Weltspitze der Polysilizium-Hersteller mitspielt und 2021 gemeinsam mit Tongwei das weltweite Hersteller-Ranking von Bernreuter Research anführte.

Das von GCL SI für die Gebäudeintegration angebotene bifaziale Solarmodul hat eine Produktgarantie von 12 Jahren und eine lineare Leistungsgarantie von 25-30 Jahren. Es hat laut Hersteller bei der Prüfung auf Nichtbrennbarkeit von feuerfesten Komponenten von Baumaterialien ein A-Ranking erreicht. Seine einfache Struktur soll Kosten für den Austausch von Teilen reduzieren.

„Nachdem wir die turbulenten Zeiten der Pandemie überstanden haben, freuen wir uns, wieder in die Ausstellungshalle von Asiens wichtigster Fachmesse für die Solarbranche zurückzukehren und alte und neue Freunde zu treffen., sagte Thomas Zhang, Präsident von GCL SI.

Architekten würden sich zunehmend für BIPV als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung entscheiden, die langfristige wirtschaftliche Vorteile für Investoren mit sich bringt und gleichzeitig eine individuelle Ästhetik bietet, die zu jedem architektonischen Stil passt.

28.3.2023 | Quelle: GCL SI | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH