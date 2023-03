Enphase Energy liefert erste Mikro-Wechselrichter aus Europa

Die Enphase Energy hat ihre ersten Mikro-Wechselrichter aus europäischer Produktion ausgeliefert. Sie stammen aus der Flex-Niederlassung in Timisoara, Rumänien.

Die Lieferung der ersten Mikro-Wechselrichter aus Europa ist laut Enphase ein Meilenstein der 15-jährigen Partnerschaft der beiden Unternehmen. Bereits im April 2022 hatten die Firmen den Ausbau der Produktion angekündigt. Mit der Fertigung in Europa sollen nun die Lieferzeiten für europäische Kunden kürzer werden. So sei Enphase in der Lage, das schnelle Wachstum und die Nachfrage nach Solaranlagen für Privathaushalte in der Region zu decken, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem soll die Kundenzufriedenheit sowohl für die Installateure als auch für Privatkunden besser werden, so Enphase.

Zunächst produziere die Fabrik in Rumänien Mikro-Wechselrichter der IQ7-Familie. Die Auslieferung von IQ8-Mikro-Wechselrichtern aus Rumänien werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 beginnen. In Nordamerika sind die Gerätedieser Generation bereit seit 2021 erhältlich, als nächstes sollen Frankreich und die Niederlande folgen. Enphase Energie hat seinen Stammsitz im kalifornischen Fremont. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 48 Millionen Mikro-Wechselrichter für 2,5 Millionen Energiesysteme in 140 Ländern verkauft. Damit sei es der weltweit führende Hersteller von auf Mikro-Wechselrichtern basierenden Solar- und Batteriesystemen. Die kleinen Geräte sollen aus jedem Solarmodul jeweils die optimale Leistung herausholen, ohne für den gesamten Modul-String Kompromisse machen zu müssen.

Wechselrichter von Enphase sind über eine App ansteuerbar.

