Das Unternehmen Flex soll als Produktionspartner von Enphase Energy zukünftig Mikro-Wechselrichter für Photovoltaik-Module in Rumänien produzieren.

Enphase Energy, Hersteller von Mikro-Wechselrichter basierten PV-Anlagen und Batterien, will seine Produktionskapazitäten zusammen mit dem langjährigen und weltweit vertretenen Produktionspartner Flex auf Europa zu erweitern. Damit will man ab dem ersten Quartal 2023 Enphase-Mikro-Wechselrichter für die europäischen Märkte in dem Flex-Werk im rumänischen Timisoara herstellen. Enphase reagiert damit auf das Marktwachstum und die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte in der Region als Folge steigender Energiepreise sowie der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen.

Produktionsstandort für Mikro-Wechselrichter soll Lieferzeiten reduzieren

Der neue Produktionsstandort für Mikro-Wechselrichter in Rumänien soll es Enphase Energy ermöglichen, die globale Kapazität zu erhöhen und die Lieferzeiten für seine Kunden in Europa zu reduzieren. Zudem erhöhen saubere Energiequellen wie Solar- und Batteriesysteme die Energiesicherheit für die Verbraucher auf dem gesamten Kontinent. Das bedeutet auch, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter abnimmt.

„Dies ist ein entscheidender Moment für saubere Energie in Europa und auf der ganzen Welt“, sagt Badri Kothandaraman, Präsident und CEO von Enphase Energy. „Die politischen Entscheidungsträger setzen sich ehrgeizige neue Ziele, um den Übergang zu einer stärker elektrifizierten Zukunft zu beschleunigen, und wir erwarten, dass wir mit unseren führenden Solar-, Batterie- und EV-Ladelösungen dazu beitragen können, die wachsende Nachfrage zu decken. Ich möchte Flex dafür danken, dass es ein so starker Partner in unserer globalen Fertigungsstrategie ist und uns unterstützt, unsere Kunden besser zu bedienen und unsere Produktqualität auf höchstmöglichem Niveau zu halten.“

„Die gemeinsame Ausweitung der Produktionsvereinbarung mit Enphase ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement, qualitativ hochwertige und zuverlässige Systeme auf Basis von Mikro-Wechselrichtern zu liefern, die den Anforderungen der europäischen Solarindustrie gerecht werden“, erläutert Revathi Advaithi, CEO von Flex. „Wir wissen das Vertrauen zu schätzen, das Enphase im Rahmen unserer fast 15-jährigen Partnerschaft in Flex gesetzt hat, und freuen uns darauf, die fortschrittliche Fertigung in der Region mit nachhaltigen Praktiken schnell hochzufahren.“

4.4.2022