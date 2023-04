Mit dem Deponie-Solarmontagesystem PowerCap gelingt es, PV-Module direkt auf der Deponieoberfläche zu montieren und dabei die gesamte Fläche zu nutzen. Der Generalunternehmer Teos Energy hat nun eine Test-Photovoltaik-Anlage bei der BAV installiert.

Das EPC-Unternehmen Teos Energy GmbH hat für den Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) eine Photovoltaik-Anlage mit 41 kW Leistung in Betrieb genommen. Teos Energy mit Sitz in Hamburg hat gemeinsam mit der Schwesterfirma Ozenergy ein Portfolio von 320 MW Photovoltaik in ganz Europa realisiert. Dabei handelt es sich sowohl um PV-Freiflächenanlagen als auch um Solar-Dachanlagen. Im Jahr 2022 haben sich Teos Energy und das US-amerikanische Unternehmen Watershed Geo zusammengetan, um das 41-kW-Solarkraftwerk als Testprojekt bei der BAV zu installieren. Dabei ist PowerCap, ein von Watershed Geo entwickeltes und patentiertes Deponie-Solarmontagesystem, ein wesentlicher Bestandteil des Projektes.

Watershed Geo bietet laut Anbieter einen einzigartigen geotechnischen Ansatz, um PV-Module direkt auf der Deponieoberfläche zu befestigen, ohne das Abdeckungssystem zu durchdringen. Dabei kann man mit dem Deponie-Solarmontagesystem PowerCap das gesamte Gelände nutzen, einschließlich der seitlichen Hänge, um eine deutlich höhere Dichte und damit einen höheren Energieertrag zu erzielen. Durch die Zusammenarbeit zwischen Teos Energy und WatershedGeo hat der BAV die Produktion von eigenem erneuerbarem Strom erhöht.

Mit diesem Projekt hat Teos Energy sein erstes Deponie-Solarkraftwerk in Deutschland in Betrieb genommen. Zudem plant das Unternehmen diese Projekte in den kommenden Jahren deutlich auszubauen. Der erfolgreiche Abschluss des ersten Deponieprojekts in Deutschland unterstreicht laut Özgür Sarpdag, Vorstandsmitglied von Teos Energy, die Vision des Unternehmens, Investoren und Partnern ein professionelles und profitables Engagement im Bereich der Solarenergie zu ermöglichen.

3.4.2023 | Quelle: Teos Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH