Photovoltaik: Sven Schwarz erweitert Solarwatt-Geschäftsführung

Der Dresdner Photovoltaik-Hersteller Solarwatt hat seine Geschäftsführung erweitert. Sven Schwarz ist nun für die Bereiche Einkauf, Logistik, IT und Sales Excellence zuständig.

Solarwatt startet mit einer erweiterten Geschäftsführung ins zweite Quartal. Seit dem 1. April 2023 verstärkt Sven Schwarz als Chief Supply Chain Officer (CSCO) die Leitung des Dresdner Unternehmens. Als solcher ist er ab sofort verantwortlich für die Bereiche Einkauf, Logistik, IT und Sales Excellence. Der 37-Jährige steht damit an der Seite von CEO Detlef Neuhaus und CTO Armin Froitzheim.

Parallel zur Ernennung von Sven Schwarz als CSCO gibt Solarwatt zudem eine weitere Veränderung in der Geschäftsführung des Unternehmens bekannt. Sven Böhm, Geschäftsführer für Finanzen, Einkauf, Logistik und IT, hat sich entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und seinen Werdegang in einer neuen Aufgabe außerhalb von Solarwatt fortzusetzen. Er ist damit zum 31. März 2023 als Geschäftsführer der Solarwatt GmbH ausgeschieden, bleibt dem Unternehmen aber beratend verbunden. Bis ein neuer Geschäftsführer oder eine neue Geschäftsführerin für Finanzen ernannt wird, verantwortet CEO Detlef Neuhaus übergangsweise die Bereiche Finanzen, M&A und Recht.

Sven Schwarz legt strategischen Fokus auf lokale Wertschöpfung von Solarwatt

Mit der Ernennung von Sven Schwarz als neuen CSCO will Solarwatt gleichzeitig deutlich machen, wie groß die Bedeutung einer strategischen Steuerung der Wertschöpfungsketten für das Unternehmen ist. Der 37-jährige Sachse ist bereits seit rund neun Jahren für Solarwatt tätig, zuletzt in der Position als Vice President Sales South and Sales Excellence.

„Als eines der europäischen Spitzenunternehmen im Bereich Erneuerbare Energien ist es uns von Solarwatt besonders wichtig, die lokale Wertschöpfung so weit wie möglich auszubauen. Denn eine europäische Solarindustrie muss ganz klar auch eine unabhängige Solarindustrie sein“, sagt Detlef Neuhaus. „Umso mehr freut es mich, dass wir mit Sven Schwarz ab sofort einen so erfahrenen und versierten Kollegen an unserer Seite in der Geschäftsführung wissen, der diese Thematik vorantreiben wird.“

6.4.2023 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH