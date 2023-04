DunoAir verkauft Onshore-Windgeschäft an Qualitas

Die deutsche Windenergie-Entwicklungsgesellschaft DunoAir veräußert ihr hiesiges Geschäft. Käufer ist das Investmentunternehmen Qualitas Energy.

Das Investmentunternehmen Qualitas Energy erwirbt das deutsche Onshore-Windentwicklungsgeschäfts der DunoAir Windpark Planung GmbH. Wie der Investor mitteilte, baut er damit die Gesamtkapazitäten auf 2,9 Gigawatt (GW) aus. Geplant ist, diese mit weiteren Investitionen im Land in den nächsten zwei Jahren auf 6,2 GW zu erhöhen. Das globale Portfolio in Spanien, Deutschland, Großbritannien, Italien und Polen umfasse ferner nun mehr als 5 GW von in Betrieb und Entwicklung befindlicher Projekte, mehr als 3 GW davon im Bereich Windenergie.

DunoAir habe ihren Sitz in Trier und sei ein Full-Service-Unternehmen, das sich auf Planung und Bau von Windkraftanlagen hauptsächlich im Westen Deutschlands konzentriert. Das bestehende Entwicklungsportfolio umfasst derzeit 1,4 GW.

Weitere Projekte geplant

Die Organisationsstruktur werde beibehalten und das Unternehmen trete weiterhin unter der gleichen Marke auf. Die neuen Partner erwarten, von positiven Synergieeffekten zu profitieren, die sich aus ihrem jeweiligen Know-how im Bereich der erneuerbaren Energien ergeben.

„Qualitas Energy investiert auch weiterhin in den Erwerb von deutschen und internationalen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien.“ Das sagte Daniel Parejo, Partner und Chief Investment Officer bei Qualitas Energy. „Unserem Ziel, eine der zentralen Plattformen auf dem deutschen Markt zu werden, sind wir damit einen großen Schritt nähergekommen.“

Arjen C.F. Ploeg, CEO der DunoAir-Gruppe, sagt: „Diese Übernahme stellt eine natürliche Weiterentwicklung unseres Geschäfts dar und ermöglicht es uns, unsere Reichweite und unseren Einfluss zu erweitern. Wir sind zuversichtlich, dass diese neue Partnerschaft zu noch größerem Erfolg für unsere Stakeholder führen wird.“

Niels Ploeg, Head of Expansion der DunoAir Group, ergänzt: „Nach diesem erfolgreichen Abschluss konzentrieren wir uns nun auf die Entwicklung von Windparks außerhalb Deutschlands, insbesondere in Südafrika.“

11.4.2023 | Quelle: Qualitas Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH