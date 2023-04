Photovoltaik: Schletter baut Fertigung in Türkei auf

Die Schletter Group expandiert und eröffnet einen Fertigungsstandort in der Türkei. Zudem geht ein neues Lager in Norddeutschland in Betrieb.

Der in der Photovoltaik tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group will im April 2023 einen neuen Fertigungsstandort in der Türkei in Betrieb nehmen. In dem Werk in Dilovasi nahe Istanbul will das Unternehmen aus Kirchdorf/Haag künftig vor allem für die Märkte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Amerika produzieren. Parallel dazu erweitere es sein Logistik-Netzwerk mit einem 12.000 Quadratmeter großen neuen Logistik-Zentrum in Nordeuropa.​

„Mit unserem neuen Werk in der Türkei vergrößern wir nicht nur deutlich unsere Produktionskapazität, sondern stellen unsere Fertigung auch auf eine breitere Basis“, erläuterte Florian Roos, CEO der Schletter Group. Neben dem Werk in der Türkei unterhalte Schletter ferner eine Produktion in Asien. Dazu komme ein flexibles Netz aus zertifizierten Lieferanten. „Mit dieser diversifizierten und leistungsfähigen Supply Chain können wir sehr beweglich auf die Anforderungen unserer Kunden im Projektgeschäft reagieren“, so Roos. ​

Das neue Werk habe eine Maximalkapazität von rund 1 GW pro Jahr und sei mit modernsten Maschinen ausgestattet. „Durch gute Prozessplanung und neue Maschinen mit extrem kurzen Rüstzeiten, haben wir dort eine außerordentlich hohe Anlageneffektivität“, so Maus. Das Werk werde zunächst Schletter-Freilandsysteme produzieren. Im Laufe des Jahres soll auch die Fertigung von Dach-Produkte anlaufen. „Nach 12 Jahren bei Schletter Türkei, freue ich mich, die zunehmende Anzahl an Freilandprojekten in der Türkei mit vor Ort produzierten Systemen auszustatten“, sagt der Geschäftsführer von Schletter Türkei, Taner Öztürk.​

Ebenfalls in Betrieb genommen hat Schletter sein neues Lager in Norddeutschland. Der Standort verfügt über eine Lagerfläche von rund 12.000 Quadratmetern. Als zentrales Logistik-Zentrum für Nordeuropa wird der Hub vor allem die Schletter-Kunden in Skandinavien, Großbritannien und den Benelux-Staaten deutlich schneller beliefern können. „Mit dem neuen Nordlager wollen wir unsere Lieferzeiten in diesen Ländern deutlich verkürzen“, so Maus. ​

11.4.2023 | Quelle: Schletter | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH