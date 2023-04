Mit den Commercial & Industrial PV Days 2023 bietet die Memodo-Marke Peakplan Installateur:innen, Solarteur:innen und Elektriker:innen die Möglichkeit, sich über die Planungs- und Projektmanagement-Serviceleistungen des Unternehmens zu informieren.

Der Photovoltaik-Großhändler Memodo konzentriert sich unter seiner Anfang 2022 gegründeten Marke Peakplan auf kommerzielle und industrielle PV-Großprojekte. Mit den Peakplan Commercial & Industrial PV Days 2023 bringt das Unternehmen nun eine neue Eventreihe an den Start, die im Frühling mit namhaften Herstellern durch Deutschland und Österreich touren wird.

Als Planungs- und Projektmanagement-Dienstleister soll Peakplan maßgeschneiderte Photovoltaik-Lösungen bieten, die den Bedürfnissen des sich rasch entwickelnden Gewerbe- und Industrie-Marktes gerecht werden. Als zentral bezeichnet das Unternehmen dabei Themen wie die Optimierung des Eigenverbrauchs und die Planung der gewerblichen Ladeninfrastruktur. Peakplan begleitet und fördert als Projekt-Partner das erfolgreiche Umsetzen vollumfänglicher PV-Anlagen für Großflächen aus den Bereichen Gewerbe, Industrie und Agrar.

Peakplan Commercial & Industrial PV Days 2023 vom 18. April bis 25. Mai

Mit den Peakplan Commercial & Industrial PV Days 2023 will die Memodo-Marke ihr Know-how vom 18. April bis zum 25. Mai direkt und kostenlos den Kunden in Deutschland und Österreich näherbringen. Alle Installateur:innen, Solarteur:innen und Elektriker:innen sind eingeladen, sich die Informationen rund um die Planung und Umsetzung kommerzieller und industrieller Solarenergiesysteme zu holen.

„Wir verstehen uns als Energie-Experten. Und dieses Wissen geben wir gerne an unsere Kunden weiter. Deshalb freuen wir uns, live und in Farbe demonstrieren zu können, was im C&I-Bereich möglich ist. Kaum ein Sektor entwickelt sich so rasant wie der Gewerbe- und Industriebereich, und das will im aktuellen Energiemarkt etwas heißen“, sagt Marvin Endres, Head of Peakplan bei Memodo. Mit an Bord sind im Rahmen der Commercial & Industrial PV Days 2023 diverse Partner, darunter einige der wichtigsten Namen der Branche wie ADS-Tec, Enercharge, Goodwe, Intilion, Jolywood, K2 Systems, Meyer Burger, SMA, Solar Edge und Sungrow.

Vom Erstgespräch bis zur Auslieferung

Die Umsetzung ganzheitlicher Energiekonzepte großen Umfangs stellt das Fachhandwerk nicht zuletzt im Planungsbereich vor neue Herausforderungen. Neben der Konzeption sieht Peakplan auch die Arbeit vor Ort als Schwerpunkt seines Angebots: „Natürlich analysieren, planen und projektieren wir für unsere Kund:innen. Diese Dienstleistung unterfüttern wir aber zusätzlich mit einem flächendeckenden Vertriebsnetzwerk aus Ansprechpartnern in der Region. Denn unsere Kund:innen sollen sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette gut aufgehoben fühlen“, so Endres. Die Peakplan Commercial & Industrial PV Days 2023 sollen deshalb auch die Möglichkeit bieten, den Vertriebsmitarbeiter:innen im lockeren Gespräch in angenehmem Ambiente auf einer etwas persönlicheren Ebene kennenzulernen.

Die Termine der Peakplan Commercial & Industrial PV Days 2023 sind unter diesem Link zu finden.

17.4.2023 | Quelle: Memodo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH