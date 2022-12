Photovoltaik-Wechselrichter: 25 Jahre Sungrow

Das chinesische Unternehmen Sungrow hat Ende November sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Angefangen hat Sungrow mit Photovoltaik-Wechselrichtern. Heute gehören auch Energiespeichersysteme, Windenergiekonverter, EV-Ladegeräte und PV-Wasserstofflösungen zum Portfolio.

In einem bescheidenen angemieteten Haus in der zentralchinesischen Provinz Anhui gründete der junge Universitätsprofessor Cao Renxian am 28. November 1997 das Unternehmen Sungrow. Er hatte Pioniergeist und die große Hoffnung, einen Beitrag für die Gesellschaft und die Welt zu leisten. Denn er wollte das, was er erforschte – die erneuerbaren Energien – nutzbar machen. Nach 25 Jahren ist Sungrow ein weltweit führender Anbieter für Photovoltaik-Wechselrichter und Energiespeichersysteme.

1997 waren erneuerbare Energien eine Nischenenergiequelle. Viele Menschen glaubten nicht, dass sie fossile Brennstoffe ersetzen könnten. Heute sind erneuerbare Energien zu einer erschwinglichen, zuverlässigen und wettbewerbsfähigen Energiequelle geworden und leisten einen Beitrag zur globalen CO 2 -Neutralität.

Fokus auf technische Innovationen

Anfänglich hat Sungrow ausschließlich Photovoltaik-Wechselrichter hergestellt. Heute umfasst das Portfolio auch Energiespeichersysteme, Windenergiekonverter, EV-Ladegeräte und PV-Wasserstofflösungen. „Sungrow hat seit unserer Gründung vor 25 Jahren einen langen Weg zurückgelegt, und das war eine vielversprechende und spannende Reise. Wir haben die Höhen und Tiefen der Branche erlebt, aber wir engagieren uns weiterhin für technische Innovationen“, sagt Firmengründer Cao Renxian, der heute Vorsitzender von Sungrow ist. Die technischen Innovationen von Sungrow sind laut Unternehmen der Kern der langfristigen Entwicklung. Das Unternehmen verfügt über ein großes F&E-Team und hat dafür sechs F&E-Zentren in der Welt eingerichtet.

Mit einem weltweiten Marktanteil von über 30 Prozent im Bereich der PV-Wechselrichter ist Sungrow eigenen Angaben zufolge Marktführer. Sungrow wurde kürzlich von BloombergNEF als einzige Wechselrichtermarke der Welt als „bankable“ eingestuft und erhielt diese Einstufung bereits im vierten Jahre in Folge. Das Unternehmen beteiligt sich an den Klimaschutzinitiativen RE100 und EP100. Ziel ist die Nutzung von 100 Prozent erneuerbarer Energie in der gesamten Wertschöpfungskette und die Verbesserung der Energieproduktivität um 35 Prozent bis 2028.

Im Rahmen seines 25-jährigen Bestehens hat Sungrow eine Technologie-Roadmap 2023 – 2027 vorgestellt. Diese soll das Geschäftswachstum in den nächsten 5 Jahren steuern. Das Unternehmen unterzeichnete außerdem drei Verträge über 7 GW Solarwechselrichter und Energiespeichersysteme mit 200 MW Leistung und 400 MWh Speicherkapazität mit den Unternehmen Trina Solar, East China Electric Power Design Institute und Shenzhen Skyworth Photovoltaic Technology.

„In den letzten 25 Jahren haben wir erneuerbare Energien in zugänglichen, rentablen und nachhaltigen Strom umgewandelt. Wir haben uns unserer Rolle als Brücke verschrieben. Wir bauen sie auf, schützen sie, reparieren sie und konsolidieren sie, um einen ungehinderten Weg zu einer kohlenstoffarmen Welt zu gewährleisten“, so Cao.

13.12.2022 | Quelle: Sungrow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH