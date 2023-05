Sonneneinstrahlung in Deutschland im April 2023: Die Landkarte steht Kopf

Im März 2023 fiel die durchschnittliche Sonnenstrahlung in Deutschland etwas geringer aus als im langjährigen Mittel. In einige Regionen lagen die Werte auch deutlich hinter den Erwartungen.

Im Mittel lag die Sonneneinstrahlung im April 2023 in Deutschland bei 112 kWh pro Quadratmeter. Das ist leicht unter dem 30jährigen Durchschnitt. Ungewöhnlich sieht jedoch die Verteilung der Einstrahlung aus. Ganz im Norden kletterte die Einstrahlung auf bis zu 141 kWh pro Quadratmeter. Im gewöhnlich sonnenverwöhnten Südwesten waren es hingegen stellenweise nur 89 kWh pro Quadratmeter. Diese Region bekam im April 2023 also sogar weniger Sonneneinstrahlung ab als im März.

Nach einem insgesamt sehr sonnigen Jahr 2022 waren die Monate Dezember 2022 bis April 2023 in Deutschland in Bezug auf die Sonneneinstrahlung durchschnittlich bis unterdurchschnittlich, wie die Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigen.

Der schwache Winter und Frühling fällt deshalb besonders auf, da der Vergleichswert, das dreißigjährige Mittel, eigentlich schon gar nicht mehr die aktuelle Situation widerspiegelt. In den letzten Jahrzehnten hat die Sonneneinstrahlung in Deutschland merklich zugenommen, was zu überdurchschnittlich vielen starken „Solarstrom-Jahren“ mit hohen Stromerträgen führte.

11.05.2023 | Quelle: DWD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH