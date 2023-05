Chinesische Hopewind bietet PV-Wechselrichter in Deutschland an

Mit der chinesischen Hopewind präsentiert sich ein neuer Anbieter von PV-Wechselrichtern in Deutschland. Das Unternehmen verspricht Lieferfähigkeit.

Das chinesische Unternehmen Shenzhen Hopewind Electric will mit PV-Wechselrichtern in Deutschland Fuß fassen. Das teilte das Unternehmen mit. Es gehe dabei um zertifizierte String-Wechselrichter für industrielle Anwendungen. Hopewind wolle ein „führender Anbieter von Wechselrichter für die Photovoltaik in Deutschland“ werden, was angesichts der Marktstellung von SMA ambitioniert ist. Zu diesem Zweck präsentiere das Unternehmen neue Produkte für das Energiemanagement von Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben.

Die Produkte von Hopewind böten ferner ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Bereitstellung dieser Lösungen adressiere das Untrenehmen Lieferengpässe der vergangenen Monate. Mit einer Eingangskapazität von 20 Ampere und einem Wirkungsgrad von 98,6 % ermöglichen die Wechselrichter von Hopewind eine Anpassung an größere PV-Paneele.

Hopewind plant, im Laufe des Jahres sein Angebot auf dem deutschen Markt weiter auszubauen. Dazu betont Jeremy Powell, Hopewind European Business Director, die große Bedeutung der Benutzerfreundlichkeit: “Die einfache Bedienung unserer Wechselrichter durch die zugehörige Cloud-basierte App erleichtert die Integration in bestehende Systeme.”

