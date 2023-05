Hep mit Community Solar-Projekt in den USA

Die schwäbische Gruppe hep hat ein Photovoltaik-Großprojekt mit 17 MW in den USA finanziert. Es handelt sich dabei um ein Vorhaben, bei dem sich mehrere lokale Verbraucher den Solarstrom teilen.

Das international tätige Solarunternehmen Hep aus Güglingen hat die Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung für ein sogenanntes „Community Solar“-Portfolio in Oregon, USA, abgeschlossen. Wie Hep mitteilte, hat das 17-Megawatt-Portfolio, bestehend aus sechs Solarprojekten, im Dezember 2022 den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Geplant sei die Produktion von 22,6 Millionen Kilowattstunden (kWh) Solarenergie im ersten Jahr.

„Community Solar“ sei in den USA gängige Praxis, um Solarprojekte zu finanzieren. Verschiedene Stromabnehmer – sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen – finanzieren dabei innerhalb einer Gemeinde gemeinsam ein Solarprojekt und nutzen den produzierten Strom gemeinschaftlich. Für Investoren bietet das Konzept die Möglichkeit, langfristig in Cashflows zu investieren, die aufgrund des konzipierten Stromabnahmevertrags von einem großen Versorgungsunternehmen abgesichert werden. Für die Kunden bedeutet dies Zugang zu erneuerbarer Energie, ohne dass sie sich zum Eigentum an den Solaranlagen verpflichten müssen.

Modell für Investoren

Das Portfolio mit einem Gesamtvolumen von rund 40 Millionen US-Dollar ermögliche es hep, mehr als 16 Millionen US-Dollar im Namen seiner Investoren einzubringen. Der Rest des Kapitals bestehe aus vorrangig besicherten Krediten und steuerlichem Eigenkapital. Für alle sechs Projekte wurde die anvisierte Menge an Stromabnehmern der umliegenden Gemeinden erreicht.

Die Hep sei ferner ein weltweit tätiger Solarentwicklungs- und investitionsspezialist. Das Unternehmen habe seit 2008 in Europa, Asien und Nordamerika Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1,3 Gigawatt entwickelt. Davon befänden sich 250 Megawatt in den USA. Die Aktivitäten reichten von der „Greenfield“-Standortsuche bis zum langfristigen Betrieb einer Solaranlage. Gleichzeitig konzipiere das Unternehmen Investments mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen zur Finanzierung der Projekte.

Hep biete dabei auch deutschen Investoren die Möglichkeit, direkt in Klimaschutzfonds zu investieren. Neben individuell zugeschnittenen Lösungen ermögliche hep institutionellen und privaten Anlegern ein Engagement in den Solarmärkte der USA, Japans, Deutschlands, Kanadas und Polens.

24.5.2023 | Quelle: hep | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH