Photovoltaik: Balkon-Solar boomt kräftig

Mini-PV-Anlagen erfreuen sich großer Beliebtheit. Nach einer Analyse von EUPD Research haben sich die Installationszahlen im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum versiebenfacht.

Noch nie war die Nachfrage für Balkon-Solar-Anlagen so stark wie in den ersten Monaten 2023. Das hat die Analyse-Plattform EUPD Research ermittelt. Wie sie mitteilte, steigt die Nachfrage für Steckersolar-Geräte (Mini-PV) seit fünf Quartalen an. Demnach habe sich die Installation im ersten Quartal 2023 im Vergleich zu 2022 auf 50,5 MW in etwa versiebenfacht. Die Daten stammen aus dem Marktstammdatenmregister der Bundesnetzagentur. Dabei hat EUPD kürzlich auch auf Ungereimtheiten bei der Erfassung hingewiesen.

Viele Energieversorger spielten bei PV-Aufdachanlagen eine wichtige Rolle, indem sie HausbesitzerInnen die Installation der Anlagen auf ihren Dächern anbieten, so EUPD Research weiter. Dabei setzten sie oft auch auf Contracting-Modelle. Dabei installiert und betreibt der Versorger die Anlage. Hausbesitzer nutzen dann den erzeugten Strom und zahlen für die PV-Anlage eine Miete. Dieses Modell wäre auch für Balkon-PV-Anlagen denkbar, sei aber bislang weniger verbreitet. Dennoch hätten einige Energieversorger den Trend erkannt und böten ihren Endkunden, die keine Dachfläche zur Verfügung haben oder ihre PV-Aufdachanlage ergänzen möchten, diese innovative Möglichkeit der nachhaltigen Energiegewinnung an.

Balkon-PV-Anlagen bestehen meist aus einem oder wenigen PV-Modulen und einem Wechselrichter, der den produzierten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und somit für den Haushalt nutzbar macht. Der Anschluss an den eigenen Haushaltsstromkreis erfolgt über eine Steckdose.

24.5.2023 | Quelle: EUPD Research | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH