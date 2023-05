Abo Wind: Netzanschluss für PV-Anlage mit Batterie

Abo Wind hat im Norden Bayerns ein PV-Hybridprojekt mit Batterie an das Netz angeschlossen. Weitere Vorhaben dieser Art sollen folgen.

Projektentwickler Abo Wind hat im bayrischen Landkreis Rhön-Grabfeld eine PV-Anlage mit integrierter Batterie an das Netz angeschlossen. Das teilte die Tochter der Mannheimer MVV ium Rahmen eines Einweihungsfestes mit. Bei dem Hybridprojekt im Ortsteil Leutershausen in der Gemeinde Hohenroth handelt es sich um eine Kombination aus einem Solarpark und einem Batteriespeicher. Für das Projekt erhielt ABO Wind im Frühjahr 2021 einen Zuschlag in der Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur.

Der Solarpark mit mehr als 16.000 Modulen hat eine Gesamtleistung von 8,7 Megawatt. Er wird pro Jahr prognostizierte zehn Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Der Batteriegroßspeicher mtu EnergyPack QG stammt ferner von Rolls-Royce Power Systems. Er verfügt über eine Leistung von 2,9 Megawatt und eine Kapazität von 5,8 Megawattstunden.

Kommune im Boot

Besonders hervorzuheben sei die starke Zustimmung innerhalb der Gemeinde. „Wir haben von Beginn an gemerkt, dass unsere Partner in Hohenroth-Leutershausen voll hinter der Idee stehen und die Energiewende vor Ort aktiv voranbringen wollen“, sagte Projektleiter Konstantin Weber. So fiel auch der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan im Gemeinderat einstimmig aus. Die Gemeinde selbst profitiert unter anderem von der Kommunalabgabe in Höhe von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde.

Josef Demar, stellvertretender Landrat, hob den mit drei Jahren recht kurzen Zeitraum zwischen Antragstellung und Inbetriebnahme hervor: „Dies war nur möglich, weil alle Beteiligten einschließlich des Landkreises an einem Strang gezogen haben.“

Von den sieben Projekten mit Speicher, die einen Zuschlag in der Innovationsausschreibung erhalten haben, ist Leutershausen das vierte, das bereits ins Netz einspeist. Die anderen drei befinden sich in oder kurz vor der Bauphase. ABO Wind hat das Engagement in Bayern in den vergangenen Jahren verstärkt und ist mit einem Team von Wiesbaden und Pfaffenhofen aus aktiv. Neben Solar planen die Kolleg*innen nun auch wieder Windparks sowie Speicherprojekte.

25.5.2023 | Quelle: Abo Wind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH