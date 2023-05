Photovoltaik: Jinko Power und Antaisolar vereinbaren Kooperation

Die beiden chinesischen Photovoltaikfirmen Jinko Power Technology und Antaisolar wollen zukünftig ihren Austausch bei Photovoltaik-Projekten, Technologien und Mitarbeitern intensivieren.

Ende Mai haben sich der Photovoltaik-Montagesystemhersteller Antaisolar und der Energieversorger Jinko Power Technology auf eine globale strategische Partnerschaft auf dem Gebiet der sauberen Energie geeinigt. Der CEO von Antaisolar, Huang Liqin, und der CEO von Jinko Power Technology, Wang Hong, unterzeichneten im Namen beider Parteien.

Die globale Branche für saubere Energie ist hart umkämpft. Gleichzeitig ist die Entwicklung sauberer Energie für viele Länder ein gemeinsames Ziel, um die Energiewende und Kohlenstoffneutralität zu erreichen. China hat eine vollständige und effiziente Photovoltaik-Industriekette aufgebaut, die weltweit eine Führungsposition einnimmt. Antaisolar und Jinko Power Technology sind zwei Unternehmen, die seit vielen Jahren im Photovoltaik-Bereich tätig sind. Sie haben seit 2022 an mehreren in- und ausländischen Projekten zusammengearbeitet. Mit einem strategischen Kooperationsabkommen wollen sie ihren Austausch bei Projekten, Technologien, Mitarbeitern und in anderen Bereichen vertiefen.

Die Unterzeichnung dess strategischen Kooperationsabkommens mit Jinko Technology sei von großer Bedeutung, so Huang Liqin, CEO von Antaisolar. Antaisolar sieht sich als einer der führenden Anbieter der gesamten Industriekette für PV-Montagesysteme. Das Unternehmen hat bisher mehr als 25 GW an Komplettlösungen, einschließlich Solarmontagesystemen und Nachführsystemen für globale Kunden bereitgestellt hat.

Laut Wang Hong, CEO von Jinko Power Technology sei Zusammenarbeit mit Antaisolar ein wichtiger Baustein in der Branche für saubere Energie. Die beiden Seiten werden ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen. Gemeinsam wollen die Partner Möglichkeiten erkunden, den Solarmarkt zu entwickeln und nachhaltige, saubere und effiziente Standorte zur Erzeugung von Solarenergie und Produktion von Anlagen weltweit aufzubauen. Zudem wollen sie technologische und wirtschaftliche Innovationen fördern.

30.5.2023 | Quelle: Antaisolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH