Trina Solar: Erste zertifizierte Zero Carbon Factory der Photovoltaik-Branche

Die Vertex Super Factory in Yiwu wurde nach einem strengen Bewertungsprozess als Zero Carbon Factory ausgezeichnet. Laut Trina Solar handelt es sich um die erste Fertigungsstätte in der PV-Branche, die diese Zertifizierung erhalten hat.

Trina Solar, ein Anbieter von Photovoltaik und Smart-Energy-Systemen, hat die Zertifizierung seiner Produktionsstätte in Yiwu als emissionsneutrale Fabrik bekannt gegeben. Der Standort ist laut Unternehmen die erste Fertigungsstätte in der PV-Branche, der von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle der Status „Zero Carbon Factory“ erhalten hat.

Trina Solar erhielt die offizielle Zertifizierung beim First China Carbon Finance Forum. Dazu hatte die TiGroup hat die Produktionsstätte von Trina Solar in Yiwu bewertet. Dabei handelt es sich um eine auf Inspektionen und Tests in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Nachhaltigkeit spezialisierten Zertifizierungsstelle. Im Zuge der Inspektion hat man verschiedene Indikatoren ausgewertet.

Energie- und Ressourcennutzung

Umsetzung der Treibhausgasreduzierung

Umsetzung des CO 2 -Ausgleichs

-Ausgleichs Intelligente Informationsmanagementsysteme für Energie und CO 2 -Emissionen

-Emissionen Infrastruktur

Produktdesign

Compliance-Anforderungen

Management-Anforderungen

Die Fabrik erreichte für 2022 die Gesamtpunktzahl 79,7 von 80 und erhielt damit das Zero Carbon Factory Typ 1-Zertifikat, das die China Energy Conservation Association anerkennt. Zudem hat Trina bekanntgegeben, dass die Kohlenstoffemissionen pro Produktionseinheit am Standort Yiwu im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 21,8 Prozent zurückgegangen sind. Ferner sank der Stromverbrauch pro Produkteinheit um 9,5 Prozent. Diese Ergebnisse hat das Unternehmen mithilfe der umfassenden Wertschöpfungskette umgesetzt, die Produktdesign, Energiemanagement und intelligente Systemoptimierung umfasst.

Zero Carbon Factory fertigt Vertex-S-Photovoltaik-Module

Die Produktionsstätte in Yiwu ist die sogenannte Vertex Super Factory. Sie ist die primäre Produktionsstätte der Solarmodul-Produktlinie Vertex S von Trina Solar. Das Unternehmen hatte sie zu diesem Zweck 2020 neu erbaut: Voll automatisiert und mit modernsten Produktionsanlagen ausgestattet. „Es ist eine bahnbrechende Leistung, die erste Fabrik der Branche zu betreiben, die als CO 2 -freie Anlage anerkannt wird. Diese Zertifizierung zeigt das hohe Engagement von Trina Solar für eine nachhaltige Entwicklung und Null-Kohlenstoff-Praktiken in unserer Technologie, unseren Produkten und unserem Prozessmanagement“, sagt Gonzalo de la Viña, Präsident EMEA bei Trina Solar. Dadurch könne man den CO 2 -Fußabdruck der Kund:innen zusätzlich reduzieren.

Im Jahr 2022 wurde Trina Solar auch für seine niedrigen CO 2 -Emissionen im Herstellungsprozess seines gesamten Sortiments an 210-mm-Vertex-Modulen ausgezeichnet. Die Solarmodule hat der TÜV Rheinland in Deutschland mit einem Life Cycle Assessment (LCA)-Zertifikat ausgezeichnet. Es waren laut Trina Solar die ersten 210-mm-PV-Module der Branche, die dieses Zertifikat erhielten.

30.5.2023 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH