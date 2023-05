Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Trina Solar stellt auf der Solarmesse Intersolar Europe in München seine neueste Generation von Solarmodulen aus. Es handelt sich bei den neuen Vertex-Serien um N-Typ i-TOPCon Doppelglas-Module.

Zum ersten Mal zeigt Trina Solar im deutschsprachigen Raum seine neue N-Typ i-TOPCon Doppelglas Vertex-S+-Serie für Aufdachanlagen. Diese Photovoltaikmodule bieten bis zu 450W Ausgangsleistung, eine 30-jährige Leistungsgarantie und eine 25-jährige Produktgarantie. Die PV-Modulserie hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge für eine maximale Systemkompatibilität entwickelt. Gewicht und Abmessungen vom Vertex-S+-Photovoltaik-Modul ist mit Glas-Folie-Modulen vergleichbar, was eine einfache Handhabung und Installation ermöglichen soll.

Vertex-S+-Photovoltaik-Modul mit ultradünner Doppelglas-Struktur

Das Vertex S+ ist laut Hersteller das erste Aufdach-Solarmodul auf dem Markt, das sich durch eine ultradünne Doppelglas-Struktur auszeichnet. Es soll eine hohe Zuverlässigkeit und gleichzeitig größtmögliche Brandsicherheit bieten. Zudem soll der Verzicht auf die Kunststoff-Rückseitenfolie die Umweltbilanz des Photovoltaik-Moduls und die Recyclingfähigkeit am Ende der Lebensdauer verbessern. Die neue Vertex S+-Generation ist in Europa bereits über das lokale Vertriebspartnernetz von Trina Solar erhältlich.

Bifaziale Vertex N-Doppelglas-Serien für Solarkraftwerke

Über das Vertex-S+-Photovoltaik-Modul hinaus wird Trina Solar die neuen bifazialen Vertex N-Doppelglas-Serien vorstellen. Es handelt sich um die 605W+-Serie und die 695W+-Serie, die beide auf das Segment der Großanlagen ausgerichtet sind. Vertex N ist mit N-Typ i-TOPCon-Zellen ausgestattet, die die Bifazialität auf bis zu 80 Prozent erhöhen sollen. Dadurch sollen die Solarmodule einen höheren Wirkungsgrad erzielen und eine geringere Degradation sowie eine bessere Energieausbeute bieten. So sollen sie zu niedrigen Stromgestehungskosten (LCOE) beitragen.

Es ist das erste Mal, dass das Unternehmen das 695W+ Modul, sein bisher leistungsstärkstes Produkt, in Europa ausstellt. Das TSM-NEG21C.20 erreicht einen maximalen Wirkungsgrad von 22,4 Prozent. Auf der Intersolar wird das PV-Modul Vertex N 695W+ auf dem zweireihigen Tracker Agile 1P von Trina Solar zu sehen sein. Der Agile 1P ist mit 210mm-Zellen kompatibel und man hat ihn für die Vertex-Module optimiert. Das von Trina Solar entwickelte sphärische Lager, der Drehantrieb, das Kardangelenk und die Übertragungsstange sollen diesen Tracker zur anpassungsfähigsten Lösung für Installationen an Standorten mit schwierigem Terrain machen. Den Agile 1P hat man in einem Windkanaltest in Zusammenarbeit mit dem führenden Beratungsunternehmen für Windtechnik CPP hinsichtlich seiner statischen, dynamischen und aeroelastischen Eigenschaften geprüft.

Zudem ist der Agile 1P mit dem von Trina Solar entwickelten SuperTrack Smart Tracking Algorithmus ausgestattet. Dieser soll den Energieertrag um bis zu 8 Prozent erhöhen, indem er den optimalen Nachführwinkel für jede einzelne Reihe berechnet. SuperTrack maximiert den Energieertrag bei diffuser Einstrahlung und in unebenem Gelände mit unterschiedlichen Neigungen.

Montagesystem FixOrigin und BESS-Lösung Trina Storage Elementa

Des Weiteren zeigt Trina Solar auf der Intersolar das Montagesystem FixOrigin mit festem Neigungswinkel. Es soll die Auswirkungen der rückseitigen Abschattung auf bifaziale Solarmodule minimieren. FixOrigin ist kompatibel mit großformatigen Solarmodulen.

Am Stand von Trina Solar wird auch die BESS-Lösung Trina Storage Elementa in Originalgröße präsentiert, ein Energiespeichersystem für Großanlagen, das in ein Allwettergehäuse integriert ist. Trina Storage Elementa ist eine Smart Storage-Lösung mit firmeneigener Zelltechnologie. Trina Storage Elementa befindet sich bereits in Serienproduktion und Systeme mit mehr als 500 MWh werden dieses Jahr an europäische Kunden ausgeliefert.

17.5.2023 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH