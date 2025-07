Intersolar Africa 2026 in Kenia

Foto: Solar Promotion International Im März 2025 fand die Intersolar Africa bereits in Form eines Summits in Nairobi statt.

Die Messe Intersolar geht nun auch nach Afrika. Im März 2026 soll die erste Ausgabe in Nairobi in Kenia an den Start gehen.

Die Intersolar Africa findet am 25. und 26. März 2026 in Nairobi statt. Dieses Jahr gab es bereits einen Auftakt als Summit. Nun soll die Veranstaltung zu einer internationalen Fachmesse mit begleitender Konferenz im Sarit Expo Centre in Nairobi. Dabei erwartet der Veranstalter Solar Promotion International im kommenden Jahr über 100 Aussteller aus dem In- und Ausland. Diese werden die Innovationen aus den Bereichen Photovoltaik, Energiespeicherung, E-Mobilität, intelligente Netze und digitale Infrastruktur präsentieren. „Wir schaffen Raum für Partnerschaften, die die Energiewende in der Region maßgeblich vorantreiben“, sagt Florian Wessendorf, Geschäftsführer der Solar Promotion International GmbH. Erwartet werden Teilnehmer aus der gesamten Energiewertschöpfungskette – von Behörden und Versorgern über EPCs und Hersteller bis hin zu Finanzierern und Start-ups. Die Erstveranstaltung im März 2025 bildete das Fundament. Unterstützt von 20 Sponsoren versammelte die Premiere Branchenexperten, Innovatoren und politische Entscheidungsträger. Der große Zuspruch spiegelte den wachsenden Bedarf an einer wiederkehrenden Plattform für den skalierbaren Ausbau erneuerbarer Energien in Afrika wider. Insbesondere Ostafrika etabliert sich laut Veranstalter zunehmend als wichtiger Standort für Investitionen in erneuerbare Energien – angetrieben durch wachsenden Strombedarf, neue Regulierungen und internationale Unterstützung. Zudem verfolgen Länder wie Kenia, Uganda und Tansania ambitionierte Ziele zur Elektrifizierung und Dekarbonisierung. Kenia deckt bereits über 90 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Quellen – darunter Geothermie, Wasserkraft, Wind und Solar.

Die Energiezukunft der Region bietet Raum für netzgebundene wie dezentrale Lösungen – von Heimanlagen und Mini-Grids bis hin zu industriellen PV- und Speicherprojekten.

Gleichzeitig erfordern Klimarisiken und Bevölkerungswachstum eine beschleunigte Transformation hin zu einem resilienten, nachhaltigen Energiesystem – in städtischen ebenso wie in ländlichen Gebieten. Die Anmeldung für Aussteller und Sponsoren zur Intersolar Africa 2026 ist ab sofort geöffnet. Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden. Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH