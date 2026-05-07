IBC Solar/Intersolar: Gestelle, Gewerbespeicher und Wärme im Fokus

Für seinen Auftritt auf der Intersolar 2026 will PV-Spezialist IBC Solar Lösungen für Montage, Gewerbespeicher und die Integration von Wärme präsentieren.

IBC Solar stellt auf der Intersolar neue Lösungen rund um die Photovoltaik vor. Wie das Unternehmen mitteilte, stehen hauseigene Montagesysteme, Gewerbespeicher sowie Wärme für Energiekonzepte im Fokus. Das Unternehmen werde sein Portfolio an Montagesystemen für unterschiedliche bauliche Anforderungen präsentieren. Das sind IBC TopFix für Schrägdächer, IBC AeroFix für Flachdächer sowie IBC WallFix für Fassadenanwendungen. Letzteres werde zeitnah verfügbar sein. Es ist für die Montage auf verschiedenen Untergründen wie Mauerwerk, Beton oder Trapezblech ausgelegt. Standardisierte Befestigungslösungen ermöglichen eine planbare und effiziente Umsetzung. Zudem will IBC Solar ein neues Montagesystem für Gründächer vorstellen.

Bereits seit 2001 entwickelt IBC SOLAR eigene Montagesysteme und feiert damit in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum seiner ersten hauseigenen Halterung.

Mit Blick auf die wachsende Nachfrage nach wirtschaftlichen Speicherlösungen im C&I-Segment präsentiert IBC Solar ein breites Portfolio aktueller Systeme verschiedener Hersteller. Um die Einstiegshürden für Installationspartner zu senken, unterstütze das Unternehmen über den gesamten Projektprozess hinweg. Dazu zählen die Analyse von Kundenanforderungen und Use Cases, die Entwicklung projektspezifischer Systemkonfigurationen sowie die Bereitstellung bestellfertiger Stücklisten.

Im Wärmesegment zeigt die Gesellschaft aus Bad Staffelstein unter anderem PVT-Systeme, Wärmepumpen sowie Klimageräte verschiedener Hersteller. Perspektivisch sollen Installateure integrierte Gesamtkonzepte einsetzen können, während die Zahl der Schnittstellen zwischen den Gewerken sinkt.

Quelle: IBC Solar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH