Ecoflow: Marktstart für Balkonkraftwerk mit tragbarem Stromspeicher

Ecoflow, Spezialist für tragbare Photovoltaik-Lösungen, bringt ein Balkonkraftwerk mit portabler Powerstation auf dem Markt. Um seine Präsenz in Europa zu verstärken, eröffnet das Unternehmen in Düsseldorf im Medienhafen eine EU-Zentrale mit Showroom.

Das Unternehmen Ecoflow hat ein Balkonkraftwerk mit tragbarem Stromspeicher herausgebracht. Das System soll es Nutzer:innen ermöglichen, rund um die Uhr auf Solarenergie zuzugreifen und gleichzeitig ihre Energierechnung zu senken. Auch im Falle eines Stromausfalls sind Bewohner auf der sicheren Seite, denn PowerStream bietet auch eine Notstromversorgung.

Das Balkonkraftwerk PowerStream umfasst den PowerStream-Mikrowechselrichter, Solarmodule, Smart Plugs und die Ecoflow-App zur Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs in Echtzeit. Diese Steckersolaranlage ist mit allen tragbaren Ecoflow-Powerstationen wie auch dem Delta 2 Max kompatibel. Die Powerstation Delta 2 Max bietet eine Basiskapazität von 2.048 Wh, die sich auf 6.144 Wh erweitern lässt. Sie enthält LFP-Batterien und soll auf eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren kommen. Mit einer maximalen Solarleistung von 800 W erzeugt PowerStream laut Hersteller rund 1039 kWh Strom pro Jahr.

Dank Plug&Play-fähiger Komponenten sollen Benutzer:innen laut Hersteller das gesamte Balkonkraftwerk selbst installieren können. Es soll sich leicht an verschiedenen Orten wie auf Balkonen, in Hausgärten und an Hausfassaden installieren lassen. Ebenfalls praktisch sollen die speziell angefertigten Flachkabel von Ecoflow sein. Mit diesen muss man kein Loch in die Wand oder das Fenster bohren. Hinzu kommt: Wer eine Stromquelle für unterwegs oder im Freien sucht, zieht einfach das Kabel und nimmt die tragbare Stromstation mit auf Tour.

Das Mini-PV-System PowerStream ist im Ecoflow-Shop und bei Amazon erhältlich. Das System wird in drei Paketen angeboten, wobei der Mikrowechselrichter und die Solarmodule in allen drei Kits in Deutschland von der Mehrwertsteuer befreit sind. Das günstigste Paket aus Balkonkraftwerk und tragbarem Stromspeicher kostet 2.092,35 Euro.

Anlässlich der Eröffnung seiner EU-Zentrale in Düsseldorf präsentiert Ecoflow auch seinen ersten europäischen Showroom. Auf der im gleichen Bürokomplex beheimateten Ausstellungsfläche werden PowerStream und andere Ecoflow-Innovationen gezeigt.

31.5.2023 | Quelle: Ecoflow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH