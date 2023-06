Fronius Perfect Charging: Flurförderzeuge mit Photovoltaikstrom laden

Logistikunternehmen können ihre Flurförderzeuge mit Solarstrom laden und den Eigenverbrauch ihrer Photovoltaik-Anlage optimieren. Das ermöglicht Fronius mit seinem Charge & Connect-Portal.

Mit einer neuen Funktion im Charge & Connect-Portal von Fronius Perfect Charging, einem Geschäftsfeld des österreichischen Unternehmens Fronius, können die Anwender:innen den selbst produzierten Solarstrom zum Laden von Flurförderzeugen nutzen.

PV Connect nennt Fronius das Feature, das die Batterieladetechnik mit der Photovoltaik kombiniert. Anstatt teuren Strom aus dem Netz zu beziehen, kann der Flottenbetreiber eigens erzeugte, erneuerbare Solarenergie verwenden, um seine Staplerflotte zu laden. „Mit dieser Lösung haben wir das intelligente Laden auch noch nachhaltig gemacht“, sagt Patrick Gojer, Business Unit Manager Perfect Charging bei Fronius. „Und die Kunden bekommen zudem eine maximale Verfügbarkeit der Flurförderzeuge und erhöhen ihre Wettbewerbsfähigkeit.“

Was ist mit der neuen Funktion möglich? Die Anwender:innen können ihren Eigenverbrauch individuell steuern. Dazu stellt ihm PV Connect Wetter- und PV-Ertragsprognosen zur Verfügung. Der Staplerbetreiber ist damit in der Lage, das Laden mit Sonnenenergie zu planen und zu takten. In Kombination mit dem Load-Balancing-Lade-Algorithmus kann der Nutzer seine Ladeprozesse an die Verfügbarkeit der PV-Energie anpassen und festlegen, wann er den selbsterzeugten Strom für seine EE-Mobilität verwendet. Der Anwender kann zudem Lastspitzen verringern und ist nicht mehr so abhängig vom Stromanbieter.

Aktivieren können Kund:innen die Funktion, indem sie die Fronius-Ladesysteme mit Charge & Connect, der Photovoltaik-Anlage und dem Fronius-Wechselrichter verbinden. Bei der Konfiguration hat man die Wahl zwischen zwei Optionen. PV-maximal nutzt die zur Verfügung stehende PV-Energie maximal aus. Es werden genauso viele Batterien geladen, wie es die zur Verfügung stehende PV-Leistung zulässt. PV-optimal passt die Ladung der benötigten Batterien optimal an die verfügbare PV-Energie an, um den Deckungsgrad zwischen benötigter Leistung und PV-Leistung zu erhöhen.

2.6.2023 | Quelle: Fronius