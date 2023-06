Entwurf für Landesentwicklungsplan NRW: Impulse für die Windenergie

Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) begrüßt den von der Landesregierung vorgestellten Entwurf für den Landesentwicklungsplan. Er setze eine Reihe wichtiger Impulse für den landesweiten Ausbau Erneuerbarer Energien.

„Der vorliegende Entwurf für den überarbeiteten Landesentwicklungsplan (LEP) zeigt, dass die Landesregierung beim Ausbau Erneuerbarer Energien Tempo macht, was wir sehr begrüßen“, kommentiert Hans-Josef-Vogel, Vorsitzender des LEE NRW.

Der Verband betont mehrere aus seiner Sicht positive Änderungen.

Das Land NRW will bis Mitte 2025 alle Ziele für die Ausweisung neuer Windenergie-Gebiete erreichen. Damit würde NRW alle zeitlichen Vorgaben des Bundes deutlich unterschreiten.

Die Landesregierung will die Wirtschaftswälder für die Windenergie öffnen. So will sie zusätzliche Flächen für den künftigen Windenergie-Ausbau schaffen.

Nach dem vorliegenden Zeitplan soll im Sommer die umstrittene 1.000-Meter-Abstandsregelung für neue Windenergieanlagen gestrichen werden. Auch das sorge für neue Flächen für die Windenergie.

Künftig sollen auch Solaranlagen in Windvorrangzonen errichtet werden können. Damit kann die vorhandene Netzinfrastruktur besser genutzt werden, da sich die Erzeugungsprofile der Anlagen ergänzen.

Vogel spricht von einer Aufbruchstimmung in vielen Kommunen, die durch die neuen Regelungen gestärkt werde. Nun müssten auch die geplanten Übergangsregelungen für den Landesentwicklungsplan den Aufbruch in den Kommunen in NRW unterstützen. Wichtig sei auch, dass Industrie- und Gewerbebetriebe mit einem schnelleren Ausbau Erneuerbarer Energien die Möglichkeit erhielten, sich mit preiswerter und nachhaltiger Energie zu versorgen.

Das Nachbarland Niedersachsen hatte im Februar dargestellt, welche Flächen es für die Windenergie zur Verfügung stellen will.

6.6.2023 | Quelle: LEE NRW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH