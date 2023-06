Photovoltaik-Großhandel Solfinity aus Polen mit Niederlassung in Deutschland

Bereits zum Jahresanfang hat der PV-Großhandel die Repräsentanz in München eröffnet. Kurz vor der Intersolar erklärt das Unternehmen nun die Aufbauphase für abgeschlossen.

„Nach intensiver Vorbereitung und dem Aufbau eines Expertenteams in der bayerischen Metropole ist Solfinity nun in der Lage, die Erwartungen der Kunden als PV-One-Stop-Shop in den DACH-Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz zu erfüllen“, sagt erklärt Ralph Schlerf, Hauptgeschäftsführer der Münchner Solfinity GmbH. Auch Österreich und die Schweiz will der Photovoltaik-Großhandel von München aus erschließen.

Zum Sortiment gehören PV-Module und Wechselrichter, Unterkonstruktionen für Dächer und Freiflächen, Energiespeicher und Zubehör und seit 2022 auch Wärmepumpen. „Dank guter Geschäftsbeziehungen zu unseren Partnern verfügen wir über effiziente Lieferketten und sind in der Lage, die von uns angebotenen Komponenten in kurzer Zeit zu liefern“, sagt Schlerf. Das ermögliche eine termingerechte Fertigstellung von Projekten. Mit Lieferengpässen umzugehen, war für den PV-Großhandel in den letzten Jahren eine große Herausforderung.

Zu den Lieferanten für PV-Module gehören laut Schlerf unter anderem zweitgrößte Modulhersteller Trina Solar sowie der führende Polysilizumherseller TW Solar. Weitere gängige Hersteller im Sortiment seien Victron Energy (Niederlande), Enphase (Kalifornien) und Kostal (Deutschland). Die Wärmepumpen stammen von Atlantic (Frankreich) und Termet (Polen).

Zusätzlich bietet Solfinity unter dem Markennamen Iontec auch eigene PV-Produkte an. Dazu gehören Schalttafeln und Unterkonstruktionen.

Zudem sei das Unternehmen mit zehn Prozent am Aufbau einer eigenen Zellenproduktion beteiligt.

Erfahrung im Photovoltaik-Großhandel hilft Planung der Anlage

Der unter dem Namen Soltec 2006 gegründete Solar-Großhandel Solfinity aus Polen hat 2021 sein Marktgebiet erweitert. Mittlerweile liefert das Unternehmen in 32 Länder. In Bezug auf den deutschen Markt hebt Solfinity das Ausbauziel der Regierung hervor, die PV-Leistung auf 215 GW zu steigern. Dafür seien erfahrene Partner nötig.

Solfinity betont neben seinem Sortiment die Erfahrung in der Projektplanung, die Schulungen und den technischen Support. Der Großhändler helfe nicht nur bei der Auswahl der Komponenten, sondern auch bei der Konzeption von Photovoltaikanlagen und Energiespeichersystemen. Auch jedes Wärmepumpensystem werde auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden ausgelegt.

Zudem gebe es einen umfassenden After-Sales-Service, der bei der Konfiguration und Installation behilflich sei, ebenso wie bei später auftauchenden Fragen oder Problemen.

An den Fortbildungen der Solacedemy nahmen 2022 über 3.500 Personen teil. Themen umfassen Handhabung, Montage und Konfiguration von PV-Komponenten

Seit 2022 hat Solfinity eine eigene Abteilung für Forschung & Entwicklung. Diese beobachte und analysiere nicht nur Trends, sondern kooperiere auch mit Lieferanten und Herstellern, um neue Entwicklungen zu gestalten.

6.6.2023 | Quelle: Solfinity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH