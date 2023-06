IBC Solar vertreibt Photovoltaik-Wechselrichter der Marke Solplanet

Der Photovoltaik-Großhändler IBC Solar kooperiert mit Solplanet und ergänzt sein Portfolio um mehrere von dessen Wechselrichtern für das Gewerbe- und Industrie-Segment.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen soll langfristig ausgelegt sein. Die Partner wollen sie zukünftig auch auf das Marktsegment der Photovoltaik-Anlagen für Privatleute ausweiten. Zum Start der Partnerschaft nimmt IBC Solar die Solplanet-Wechselrichter-Serie in den Leistungsklassen 80 bis 110 Kilowatt für den Gewerbebereich in sein Produktspektrum auf. Die Produkte unter dem Namen Solplanet ASW 80-110K-LT kann man ab sofort über IBC Solar bestellen. Die Auslieferung kann ab Ende Juli 2023 erfolgen.

Solplanet ist eine Marke von AISWEI, die seit 2007 Wechselrichter herstellt. Die Solplanet-Photovoltaik-Wechselrichter stellt das Unternehmen laut IBC Solar unter Einhaltung hoher internationaler Qualitätsstandards her. Die jährliche Produktionskapazität wird bis zum Ende des Jahres 2023 20 Gigawatt betragen. Solplanet hat es sich zum Ziel gesetzt, Produkte zu entwickeln, die einfach zu installieren sind. Zudem sollen sie verlässlich sowie benutzerfreundlich sein. Denn das soll Installateuren Zeit und zudem Geld einsparen. Die Wechselrichter von Solplanet entsprechen zudem der internationalen Installationsnorm zum Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDD/AFCI).

„Es ist uns wichtig, in der aktuellen Marktlage schnell und zuverlässig an unsere Fachpartner zu liefern. Durch die neue Kooperation mit Solplanet haben wir im Distributionsgeschäft einen weiteren kompetenten Partner an unserer Seite“, sagt Britta Beier, Senior Vice President Supply Chain Management IBC Solar.

„Die Partnerschaft mit IBC Solar als einem der größten Fachdistributoren in Europa ermöglicht es uns, den wachsenden Bedarf unserer Kunden nach qualitativ hochwertigen Solar-Produkten zu bedienen. Gleichzeitig können wir unsere Markenbekanntheit im europäischen Raum ausbauen und die Verfügbarkeiten unserer Lösungen weiter optimieren“, sagt Frank Schulte, Country Manager DACH und Benelux bei Solplanet.

IBC Solar zeigt auf der Intersolar Europe vom 14. bis 16. Juni 2023 auch seine Photovoltaik-Montagesysteme.

13.6.2023 | Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH