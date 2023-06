Der Mai 2023 brachte eine deutlich höhere Sonnenstrahlung in Deutschland als im langjährigen Mittel zu verzeichnen ist. Rekordverdächtig fielen die Strahlungsdaten auf Rügen aus.

Im Mai 2023 erreichte die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland einen Wert von 174 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienst (DWD) hervor. Im Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010 sind laut DWD für den Monat Mai nur 153 Kilowattstunden pro Quadratmeter normal.

Besonders viel schien die Sonne auf Rügen. Dort trat das diesjährige Maximum von 204 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf. Doch nicht nur Rügen sondern fast überall in Mecklenburg-Vorpommern gab es rekordverdächtige Werte. Auch in anderen Gebien im Nordosten, etwa im Osten von Brandenburg und in der Mitte von Sachsen brachte der Wonnemonat eine hohe Sonneneinstrahlung. Darüber hinaus verzeichnete der DWD für einen Streifen vom Saarland über Mannheim und Würzburg bis hin nach Regensburg ungewöhnlich hohe Strahlungsdaten. Im langjährigen Mittel legt das Maximum bei nur 168 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ist an der Ostseeküste und im Raum zwischen München und Passau zu finden.

Im Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010 ist die Sonneneinstrahlung im Mai in den Mittelgebirgen wie dem Harz, dem Thüringer Wald, dem Schwarzwald und dem Siegerland am geringsten und sie erreicht 139 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Minimum. Dieses Jahr hat der DWD die geringste Sonneneinstrahlung im Alpenraum gemessen. Dort waren es gebietsweise nur 131 Kilowattstunden pro Quadratmeter.

