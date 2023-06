Über einen Zeitraum von fünf Jahren wird Baywa re Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 1,25 Gigawatt aus der US-amerikanischen Produktionsstätte von Meyer Burger in Goodyear beziehen.

Die Meyer Burger Technology AG und Baywa re haben einen Abnahmevertrag für Photovoltaik-Module unterzeichnet. Im Rahmen dieser Partnerschaft verpflichtet sich Baywa re, über einen Zeitraum von fünf Jahren 1,25 Gigawatt an Photovoltaik-Modulen aus der US-amerikanischen Produktionsstätte von Meyer Burger in Goodyear zu beziehen. Durch das langfristige Engagement von Baywa re, das sich über den Zeitraum von 2025 bis 2029 erstreckt, soll die Realisierung der umfangreichen Solarprojekt-Pipeline von über 9 Gigawatt in den USA gesichert sein.

Dabei ist dieser Abnahmevertrag einer der beiden, die Meyer Burger im März 2023 im Zusammenhang mit der Erhöhung der jährlichen Produktionskapazität des Modulwerkes in Goodyear von rund 1,6 auf etwa 2 Gigawatt bekannt gegeben hatte.

Kooperation von Baywa re und Meyer Burger AG soll Solar-Lieferketten diversifizieren

„Wir begrüßen die Partnerschaft mit Meyer Burger in Arizona“, sagt Matthias Taft, CEO von Baywa re. „Baywa re und Meyer Burger arbeiten schon seit langem in Europa zusammen und wir freuen uns darauf, diese erfolgreiche Zusammenarbeit in den USA fortzusetzen. Durch den Abnahmevertrag unterstützen wir auch den Ausbau der PV-Produktion in Europa. Der enorme Anstieg der Nachfrage nach erneuerbaren Energien bietet die Chance für eine regionale Diversifizierung der Solar-Lieferketten, und diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt hin zu einer diversifizierten und ambitionierten PV-Wertschöpfungskette in den kommenden Jahren.“

Meyer Burger schließt derzeit den Bau der 2-GW-Produktionsstätte für Hochleistungs-Solarmodule ab. Die Anlage wird zum Ausbau der US-amerikanischen Solarindustrie beitragen und über 500 qualifizierte Arbeitsplätze in der Produktion schaffen. Zudem ermöglichen die proprietäre Heterojunction-Zelltechnologie und die patentierte SmartWire-Modultechnologie laut Meyer Burger die Produktion von qualitativ hochwertigen Solarmodulen.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Baywa re in den USA, die uns die Chance bietet, die Produktion von technologisch führenden, schadstofffreien und nach hohen ethischen und sozialen Standards gefertigten Hochleistungs-Solarmodulen schnell voranzubringen“, sagt Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger. Nach der Verabschiedung des Inflation Reduction Act in den USA zielt dieses gemeinsame Engagement darauf ab, die Produktion voranzutreiben, lokale Arbeitsplätze zu schaffen. Ferner will man eine nachhaltige Solarindustrie fördern.

14.6.2023 | Quelle: Meyer Burger | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH