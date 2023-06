EEX übernimmt Europa-Stromgeschäft der Nasdaq

Die Leipziger Strombörse EEX will das europäische Stromhandelsgeschäft der Nasdaq übernehmen. Dazu zählen Futures auf den deutschen und französischen Strompreis sowie Emissionszertifikate.

Die Strombörse EEX plant eine Übernahme der europäischen Stromgeschäftes der US-amerikanischen Technologiebörse Nasdaq. Die Unternehmen haben dazu laut einer Mitteilung eine Übereinkunft erzielt. Diese stehe dabei noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Die Transaktion beinhalte die Übertragung bestehender offener Positionen in den nordischen Stromfutures der Nasdaq, den französischen und deutschen Stromfutures sowie den europäischen CO2-Emissionsfutures (EUA) in das EEX-Clearinghaus European Commodity Clearing (ECC). Damit konzentriert sich der Handel mit europäischen Emissionszertifikaten auf die EEX. Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung geben die Partner nicht bekannt.



Nasdaq Clearing AB sowie die sie unterstützende Clearing-Infrastruktur sind nicht Teil der Akquisition. Nasdaq verbleibt Eigentümer und Betreiber von Nasdaq Clearing AB, um weiterhin umfangreiche Clearing-Dienstleistungen für Nasdaq Nordics Aktienderivate, Fixed-Income-Derivate und weitere finanzielle Derivatekontrakte anbieten zu können.



Im Rahmen der Vereinbarung wird die EEX die aktuelle Marktstruktur im nordischen Strommarkt überarbeiten und Electricity Price Area Differential (EPAD)-Kontrakte durch zonale Futures-Kontrakte ersetzen, die schon ein bewährtes und erfolgreiches Marktmodell in vielen anderen Stromterminmärkten sind.



Bis zur Erteilung der behördlichen Genehmigungen wird Nasdaq den Betrieb des europäischen Stromhandels- und Clearinggeschäfts wie gehabt fortführen. Nasdaq wird den Markt über den Erhalt der Genehmigungen informieren und den Zeitplan für die Übertragung der bestehenden offenen Positionen an die EEX bekanntgeben.

20.6.2023 | Quelle: EEX | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH