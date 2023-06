Von Bad Lauchstädt nach Leuna: Umbau von Erdgas-Leitung auf Wasserstoff beginnt

Der Gasnetzbetreiber Ontras Gastransport arbeitet am nach eigenen Angaben ersten Umbau einer Erdgas-Leitung auf Wasserstoff in Deutschland.

Die Leitung im Ferngasnetz, die künftig Wasserstoff statt Erdgas transportieren soll, führt künftigen Energiepark Bad Lauchstädt nach Leuna. Mehrmonatige Vorarbeiten sind bereits gelaufen. Vor allem sei dies eine detaillierte technische Zustandsanalyse mit Materialprüfungen und speziellen Untersuchungsverfahren gewesen. Sowohl das Ingenieursteam der Ontras als auch der Tüv Süd seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Leitung für Wasserstoff geeignet sei.

Derzeit arbeiten die Bauleute und Ingenieure von Ontras an einer neue „Molchschleuse“. Mit Molch ist eine Messsonde gemeint. Diese soll später über die Schleuse auch im laufenden Betrieb in die Leitung eingebracht werden können, um diese zu untersuchen. An einzelnen Stellen sollen auch Rohrstücke ausgetauscht werden. Das begründet Ontras mit punktueller Alterung und der Erneuerung der Isolierschicht.

Danach steht das Abtrennen der künftigen Wasserstoff-Leitung vom Erdgas-System an. Dazu will Ontras verschiedene Verbindungsstücke der einzelnen Leitungsabschnitte neu bauen. Soll später die Wasserstoffversorgung unabhängig vom Erdgas-System funktionieren. Seinen Ankerkunden, die TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland, will Ontras ab 2024 anschließen. Ab dem 3. Quartal 2025 soll die Leitung dann Grünen Wasserstoff aus dem Energiepark Bad Lauchstädt zur Raffinerie transportieren.

In Holzwickede gibt es bereits seit vorigem Herbst ein Pilotprojekt mit einer auf Wasserstoff umgestellten Mitteldruck-Erdgas-Leitung. Diese ist allerdings nur 500 Meter lang und bringt den Wasserstoff aus einem Tank zu Haushalten, die mit dem Wasserstoff heizen. Das Heizen mit Wasserstoff ist zudem umstritten.

Umstellung von Erdgas-Leitung auf Wasserstoff spart Zeit und Geld im Vergleich zum Neubau

„Mit Umstellen statt neu Bauen der 25 Kilometer langen Leitung sparen wir erhebliche Zeit und etwa 80 Prozent der Kosten gegenüber einem Neubau,“ sagt Ontras-Geschäftsführer Uwe Ringel. Deshalb setze man auch beim geplanten Wasserstoff-Startnetz für Ostdeutschland wo immer möglich auf bestehende Gasleitungen. „Mit entscheidend für den gelungenen Start war und ist auch die sehr gute Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden in Sachsen-Anhalt“, sagt Ringel. Man habe pragmatische und übertragbare Lösungen gefunden. Mit diesen Blaupausen könnten sich sowohl die Behörden als auch Ontras gut auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. Ontras betreibt im Osten Deutschlands das Fernleitungsnetz mit 7.700 Kilometern an Gasleitungen.

Wasserstoff aus dem Reallabor Energiepark Bad Lauchstädt

Der Energiepark Bad Lauchstädt ist eines der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten großtechnischen Reallabore der Energiewende großtechnisch angelegtes Reallabor

Dort soll die gesamte Wertschöpfungskette von Grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab erprobt werden. Dazu gehören die intelligente Erzeugung von Grünem Wasserstoff sowie dessen Speicherung, Transport, Vermarktung und Nutzung. In einer 30 MW Elektrolyse-Anlage von Sunfire wird unter Einsatz von erneuerbarem Strom aus dem nahe gelegenen Windpark Grüner Wasserstoff produziert. Als Zwischenspeicher dient eine eigens zu diesem Zweck gesolte Salzkaverne. Von dort gelangt der Grüne Wasserstoff über eine umgestellte Gaspipeline in das Wasserstoffnetz der in Mitteldeutschland ansässigen chemischen Industrie. Perspektivisch soll er auch für „urbane Mobilitätslösungen“ eingesetzt werden.

Konsortialpartner sind Terrawatt Planungsgesellschaft, Uniper, VNG Handel & Vertrieb, VNG Gasspeicher, Ontras, DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg und VNG.

23.6.2023 | Quelle: Ontras | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH