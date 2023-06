Mit dem neuen Fachbereich Erneuerbare BW in der Klima- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) will das Umweltministerium den Ausbau der von Windenergie und Photovoltaik stärken. Martina Hofmann leitet als zweite Geschäftsführerin KEA-BW den neuen Bereich.

Martina Hofmann wird zum 1. Juli 2023 zweite Geschäftsführerin und Leiterin des neu geschaffenen Bereichs Erneuerbare BW bei der Klima- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW). Somit will das Umweltministerium ein Zeichen für den Ausbau der erneuerbaren Energien im Land setzen. Der Bereich Erneuerbare BW soll die zentrale Anlaufstelle für alle Beteiligten beim notwendigen, massiven Ausbau der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg sein. Das Ziel von Erneuerbare BW ist es, im Zusammenspiel mit Kommunen, Projektierern sowie Bürgerinnen und Bürgern einen spürbaren Beitrag zur praxisnahen und zügigen Umsetzung von erneuerbaren Stromprojekten zu leisten. Als One-Stop-Agency soll der neue Fachbereich Erneuerbare BW den Ausbau der Wind- und Solarenergie in Baden-Württemberg deutlich steigern und beschleunigen.

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft unterstützt die Initiative maßgeblich. „Erneuerbare BW soll ein Türöffner werden für alle, die die Energiewende in Baden-Württemberg zum Erfolg führen wollen. Die professionelle Begleitung von Projektierern und Kommunen ebnet den Weg zur Klimaneutralität“, sagt Umweltministerin Thekla Walker. „Wichtig ist auch der Fokus von Erneuerbare BW auf das Thema Anschluss von Wind- und Solaranlagen ans Stromnetz. Denn der Transport von grünem Strom ist für die Energiewende genauso entscheidend wie dessen Produktion.“

Fachbereich Erneuerbare BW soll zwischen Kommunen und Projektierern vermitteln

Der Fachbereich Erneuerbare BW bei der KEA-BW übernimmt die zentrale Aufgabe, zwischen Kommunen und Projektierern zu vermitteln und funktionierende Lösungen im Land bekanntzumachen. Das Team des Bereichs wird kontinuierlich ausgebaut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich um die zentralen Fragestellungen rund um die kommunale Energiewende kümmern, wie den Ausbau der Stromnetze oder das Erschließen neuer Geschäftsmodelle zur Nutzung Erneuerbarer Energien für Kommunen.

Martina Hofmann, die als Professorin an der Hochschule Aalen seit 2012 den Stiftungslehrstuhl für Erneuerbare Energien innehat, will ihre umfangreiche Fachkompetenz und Erfahrung für die Umsetzung der Energiewende in Baden-Württemberg einsetzen. Zuvor hatte sie den Masterstudiengang „Ressourcenmanagement im Klimawandel“ ins Leben gerufen sowie das Steinbeis-Transferzentrum Energiesysteme gegründet. Nach dem Studium der Elektrotechnik und ihrer Promotion an der Technischen Universität Darmstadt war sie zehn Jahre bei der Siemens AG für verschiedene Projekte weltweit tätig. Als Leiterin des Bereichs Erneuerbare BW wird sie die strategische Ausrichtung und Koordination des Themas vorantreiben. Zudem unterstützt sie als zweite Geschäftsführerin der KEA-BW den langjährigen Geschäftsführer Volker Kienzlen.

29.6.2023 | Quelle: KEA-BW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH