Bundesverkehrsminister Volker Wissing will ein Förderprogramm für Besitzer:innen von Elektroautos aufsetzen. 500 Millionen Euro sollen für die kombinierte Förderung einer Ladestation mit Photovoltaik-Anlage und Speicher zur Verfügung stehen. Unternehmen sollen bei der Errichtung von Schnellladeinfrastruktur mit 400 Millionen Euro unterstützt werden.

Anlässlich der Ladeinfrastruktur-Konferenz 2023 des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) hat Bundesminister Wissing ein neues Förderprogramm angekündigt. „Infrastrukturpolitik ist immer Zukunftspolitik. Deshalb freue ich mich, heute auf der Ladeinfrastruktur-Konferenz des BMDV gemeinsam mit den unterschiedlichen Akteuren den Weg zur Mobilität von morgen zu beschreiten“, sagt Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr. „Mit der Umsetzung des Masterplans Ladeinfrastruktur II, der Verzahnung von Ladeinfrastruktur- und Stromnetzausbau und der wichtigen Grundlagenarbeit beim batterieelektrischen Lkw haben wir im vergangenen Jahr schon bedeutende Meilensteine erreicht. Schon bald starten wir zwei weitere Förderangebote, um Privathaushalte beim Bau von Ladestationen mit Eigenstromversorgung sowie Unternehmen bei der Errichtung von Schnellladeinfrastruktur zu unterstützen.

Ein Programm richtet sich auf die Förderung der Eigenstromversorgung beim Laden in privaten Wohngebäuden durch die kombinierte Förderung von Ladestation, Photovoltaikanlage und PV-Speicher. Das BMDV will es mit Fördermitteln in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro ausstatten und im Herbst 2023 starten. Dabei ist die Voraussetzung für die Förderung das Vorhandensein eines Elektroautos. Ein weiteres Förderangebot wird den Aufbau von Schnellladeinfrastruktur inklusive eines Netzanschlusses für den Betrieb von gewerblich genutzten für Pkw und Lkw finanziell unterstützen. Dabei ist für das Programm ein Volumen von insgesamt bis zu 400 Millionen Euro vorgesehen. Der Start soll noch im Sommer erfolgen.

Außerdem hat die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur im Rahmen im Rahmen der Ladeinfrastruktur-Konferenz 2023 einen den neuen Leitfaden „Einfach E-Lkw laden. Eine User Journey an öffentlichen Ladestationen jetzt und 2030“, der das öffentliche Laden von batterieelektrischen Lkw entlang der vier Schritte Routenplanung, Reservierung, Ladevorgang und „Rund ums Laden“ darstellt. Er ist unter dem nebenstehenden Link zu finden.

Ebenfalls neu ist der Leitfaden „Einfach laden ohne Hindernisse. Anforderungen an barrierefreie Ladeinfrastruktur“, der unter diesem Link zu finden ist.

30.6.2023 | Quelle: BMDV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH