GreenAkku bietet Installationsservice für Mini-PV

Wer seine Mini-PV-Anlage nicht selber installieren will, kann bei Anbieter GreenAkku einen Service beauftragen.

Der niederrheinische Mini-PV-Spezialist GreenAkku geht mit einem Installationsservice für Balkonsolaranlagen an den Start. Wie das Unternehmen mitteilte, wendet es sich damit an alle, die ihr Balkonkraftwerk nicht selbst montieren können oder wollen. Bisher bestellten vor allem Verbraucher, die ihre Solaranlage mit ein oder zwei Modulen und einer Ausgangsleistung von bis zu 800 Watt selbst installiert haben. So habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren mehr als 400.000 Balkonkraftwerke an Kunden ausgeliefert.

Der Installationsservice von GreenAkku sei für einen Festpreis von 279 Euro zu haben. Er beinhalte die Anfahrt der Monteure und die Arbeitszeit für die Installation auf dem Balkon, der Terrasse, dem Flachdach, im Garten oder am Zaun. Das Angebot gelte ferner für alle bei GreenAkku.de gekauften Balkonkraftwerke – bestehend aus bis zu zwei Modulen, bis zu zwei Wechselrichtern, einer Anschlussleitung zur Haussteckdose sowie einer Halterung. Der Service lasse sich bei der Bestellung hinzubuchen.

Die Installation der kleinen Solaranlage dauert in der Regel 2-4 Stunden. Für den Service stünden erfahrene Fachleuten Bereit. Die Wartezeit zwischen der Bestellung und Montage betrage maximal acht Wochen, verspricht das Unternehmen.

3.7.2023 | Quelle: Greenakku | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH