Balkonkraftwerke mit Speicher bei IKEA

Das Möbelhaus IKEA bietet jetzt auch Balkonkraftwerke an. Bisher gab es beim Unternehmen mit seinem Kooperationspartner Svea Solar nur größere Photovoltaik-Anlagen.

IKEA bietet in Partnerschaft mit Svea Solar Balkonkraftwerke für den Balkon, das Carport, die Hausfassade oder den Garten an. Mit der Einführung der steckfertigen Solarlösungen startet das Unternehmen seine erste Energielösung im Do-it-yourself-Prinzip. „Gerade für Mieter:innen ohne Zugang zu einer eigenen Dachfläche bieten wir jetzt einen einfachen Einstieg in die Solarenergie“, sagt Walter Kadnar, CEO & CSO von IKEA Deutschland.

Die Balkonkraftwerke der Produktreihe Ecoflow Stream umfassen modulare, tragbare Energiespeicher, die sich flexibel mit passenden Eco-Flow-Komponenten wie Photovoltaik-Modulen, Powerstations oder Smart-Plug-Lösungen kombinieren lassen. Selbst größere Haushaltsgeräte wie Wasch- oder Spülmaschinen kann man damit netzunabhängig betreiben. „Das System ist leistungsstark und sofort einsatzbereit, ohne aufwendige Installation“, so Taner Karacan, Geschäftsführer von Svea Solar Deutschland. „IKEA und Svea Solar ist es wichtig, Lösungen für alle Montagesituationen anzubieten: Egal ob Balkon, Fassade, Flachdach oder Schrebergarten.“ IKEA kooperiert seit 2020 mit dem schwedischen Unternehmen Svea Solar.

Die steckfertigen Balkonkraftwerke richten sich nicht nur an Endverbraucher:innen, Mitglieder des IKEA Business Networks können die Systeme ebenfalls erwerben und ihre eigene Stromversorgung auf dem Firmengelände ergänzen. Dabei sollen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen ohne eigenes Gebäude oder Gelände von der flexiblen Anwendung der Systeme profitieren.

Dabei tritt IKEA als Vermittler auf. Denn den Kaufvertrag für das Steckersolargerät schließen die Kund:innen mit Svea Solar ab. Die Balkonkraftwerke wiederum stammen vom Unternehmen Ecoflow mit Sitz in Tschechien.

Quelle: IKEA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH