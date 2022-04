IKEA Deutschland kooperiert mit Svea Solar, um Photovoltaik-Anlagen für Kund:innen zugänglich zu machen. Neben der PV-Anlage und dem Batteriespeicher umfasst das Angebot nun auch eine Ladestation.

IKEA möchte es zusätzlich möglichst vielen Menschen ermöglichen, Zugang zu erneuerbarer Energie zu erhalten. Daher hat sich das IKEA in Deutschland mit dem schwedischen Photovoltaik-Spezialisten Svea Solar für ein Photovoltaik-Angebot zusammengetan. Svea Solar hat „Solstråle“, das eine Photovoltaik-Anlage und einen eigenen Batteriespeicher umfasst, nun noch erweitert. Zukünftig werden Kund:innen zusätzlich auch die Möglichkeit haben, eine Ladestation zum ihres Elektroautos mit Solarstrom hinzu zu buchen.

Neben dem von IKEA vermittelten Photovoltaik-Angebot Solstråle investiert Ingka Investments, die Investmentgesellschaft der Ingka Gruppe, rund 340 Millionen Euro in Solarenergie. Die Ingka Gruppe ist einer von 11 unterschiedlichen Konzernen, der IKEA Verkaufskanäle unter dem Franchise-Abkommen mit Inter IKEA Systems B.V. besitzt. Konkret erwirbt das Unternehmen neun Photovoltaik-Projekte in Deutschland und Spanien von dem Solarkraft-Spezialisten Enerparc. Die Investition hat zum Ziel, zukünftig alle IKEA Einrichtungshäuser und Lager in den beiden Ländern mit Solarenergie zu versorgen.

Photovoltaik für die gesamte IKEA Wertschöpfungskette

„Wir freuen uns, diese wichtige Initiative verkündigen zu können, die die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland und Spanien unterstützen wird. Dies ist ein weiterer Schritt, um unsere Energiegewinnung in Europa und Nordamerika zu beschleunigen. Mit unseren eigenen Solar- und Windparks wollen wir erneuerbare Energie für die gesamte IKEA Wertschöpfungskette verfügbar machen und mehr produzieren als wir verbrauchen“, sagt Krister Mattsson, Managing Director von Ingka Investments.

Diese Projekte in Deutschland und Spanien sind Teil einer frühen Investitionsphase und werden voraussichtlich Ende 2022 baureif sein. Die Bauarbeiten sollen 2023 abgeschlossen sein. Die Stromleistung der Photovoltaik-Solarparks wird sich aus 440 MW zusammensetzen. 300 MW verteilt auf vier Solarkraftwerke in Deutschland und 140 MW verteilt auf fünf Solarkraftwerke in Spanien. Die erwartete Produktion der Photovoltaik-Anlagen in Deutschland und Spanien entspricht dem Stromverbrauch von rund 140.000 europäischen Haushalten.

