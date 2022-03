Das Investmentunternehmen Altor ist beim schwedischen Photovoltaik-Unternehmen Svea Solar eingestiegen, um ein schnelles Wachstum des Unternehmens und eine rasche Expansion in Europa zu finanzieren.

Svea Solar hat seit dem Start im Jahr 2014 ein schnelles Wachstum verzeichnet. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen sein Umsatzziel von 100 Millionen Euro erreicht. Bis 2022 will man den Umsatz verdoppeln. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 700 Mitarbeiter in fünf Märkten und plant, bis 2025 weitere 5.000 Mitarbeiter zu beschäftigen. So wurden in Deutschland seit Juli 2021 sechs Standorte eröffnet, sechs weitere sollen noch bis September folgen. Um ein schnelles Wachstum und eine rasche Expansion in Europa zu gewährleisten, konnte das Unternehmen nun die Investmentfirma Altor als neuen Hauptinvestor gewinnen.

„Es ist wichtiger denn je, den Zugang zu sauberer Energie in Europa rasch auszubauen, zum einen für das Klima, zum anderen, um sicherzustellen, dass Europa sich selbst mit Energie versorgen kann. Dieser enorme Beitrag eines erfahrenen und engagierten Investors wie Altor wird es uns ermöglichen, einen weiteren Beitrag zu einem nachhaltigeren, widerstandsfähigeren und unabhängigeren Energiesystem zu leisten“, sagt Erik Martinson, CEO und Mitbegründer von Svea Solar.

Svea Solar will Marktführerschaft bei Photovoltaik für Privathaushalte

Die Investition von Altor soll dazu beitragen, die Ziele von Svea Solar zu verwirklichen. Das Unternehmen will europäische Marktführer im Bereich der Photovoltaik für Privathaushalte werden und bis 2026 rund 80 Prozent von Europa abzudecken. Altor verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Klimawandel und Internationalisierung schnell wachsender Unternehmen.

„Die Investition baut auf die Anlageerfolge von Altor in umweltfreundliche Unternehmen auf. Sie ist ein Beweis für unsere feste Überzeugung, dass Solarenergie eine entscheidende Komponente für die europäische Energieversorgung und das Energiegleichgewicht darstellt. Svea Solar hat sich schnell zum führenden Solarunternehmen für Privathaushalte in Schweden entwickelt und ist auch in Spanien, Deutschland, den Niederlanden und Belgien vertreten. Das innovative, dynamische Team von Svea Solar hat eine bemerkenswerte Markenposition aufgebaut. Und wir sind sicher, dass es auch in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle bei der Energiewende in Europa spielen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Svea-Team und den Gesellschaftern, um dieses Ziel zu erreichen“, sagt Herman Korsgaard, Direktor bei Altor.

25.3.2022 | Quelle: Svea Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH