CEE und Goldbeck: 155 MW PV-Park in der Prignitz

Mit 155 MW ist einer der größten Solarparks Deutschlands im Landkreis Prignitz in Betrieb gegangen. Der Strom wird über ein PPA vermarktet.

Die Hamburger CEE Group und Goldbeck Solar haben mit dem Solarpark Döllen eine der aktuell größten Freiflächenanlagen in Deutschland in Betrieb genommen. Wie die Unternehmen mitteilten, verfügt er über eine installierte Leistung von 154,77 Megawatt Peak und befindet sich in Gumtow im Landkreis Prignitz in Brandenburg. Der Strom soll künftig über einen bilateralen Liefervertrag (PPA) in die Vermarktung gehen.

Der Freiflächen-Solarpark verfügt über Module von Astroenergy und steht auf einer ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche. Die Finanzierung hat ferner die DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG übernommen. Der Strom aus dem Solarpark wird in das Netz der E.DIS Netz AG eingespeist, einem regionalen Stromverteilnetzbetreiber für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. In Zusammenarbeit mit E.DIS erricheten die Beteiligten zudem für den Solarpark das Umspannwerk in Schönhagen errichtet.



Joachim Goldbeck, CEO der Goldbeck Solar Group, erklärt: „Wir sind sehr stolz auf die planmäßige Fertigstellung des Solarparks Döllen. Im Rahmen der Erstellung des Solarparks waren besondere Herausforderungen zu bewältigen, die unter anderem im Zusammenhang mit dem Baugrund, den Wetterbedingungen sowie der Stromversorgung während der Realisierung des Projekts standen. Darüber hinaus kam es durch die geopolitischen Ereignisse der letzten Monate zu gestörten Lieferketten. Umso höher ist die planmäßige Fertigstellung zu bewerten.“



Als rechtliche beziehungsweise technische Berater haben an dieser Transaktion die Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing und das Beratungsunternehmen 8.2 Obst & Ziehmann GmbH mitgewirkt. Die Begleitung hinsichtlich der Stromvermarktung über ein Power Purchase Agreement (PPA) erfolgt durch das Unternehmen Pexapark. PPA-Partner für die kommenden zehn Jahre ist die französische Engie.

4.7.2023