PNE verkauft fünf PV-Projekte in Rumänien mit 208 MW an Total

Die Cuxhavener PNE AG realisiert fünf PV-Parks in Rumänien für Total Energies. PNE ist für die Entwicklung bis zur Baureife verantwortlich.

Die deutsche PNE entwickelt Photovoltaikprojekte in Rumänien für die französische Total. Wie das Unternehmen aus Cuxhaven mitteilte, hat es sich mit TotalEnergies Renewables SAS auf den Verkauf von fünf Photovoltaik-Projekten in Rumänien geeinigt. Die in der Entwicklung befindlichen Projekte kommen zusammen auf eine Spitzenleistung von 208 Megawatt (MW). PNE ist für die weitere Projektentwicklung bis zum Erreichen der Baureife verantwortlich. Mit dem Bau soll laut eines Sprechers in zehn bis zwölf Monaten begonnen werden. Über den Kaufpreis haben die Transaktionsparteien Stillschweigen vereinbart.

Markus Lesser, CEO PNE AG: „Wir freuen uns, dass TotalEnergies auf unsere lange Expertise im Bereich der Photovoltaik vertraut. Diese Vereinbarung bestätigt, dass die ‚Scale Up 2.0‘-Strategie von PNE in der Branche Anklang findet. Durch die Lieferung von baureifen Projekten erweitert PNE sein robustes Geschäftsmodell und steigert gleichzeitig den Unternehmenswert.“

„Der Erwerb dieser fünf Solarprojekte in Rumänien ist ein perfektes Beispiel für das Engagement von TotalEnergies, seine Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in diesem Land und generell in Osteuropa auszubauen“, sagte Marin de Montbel, VP Renewable Explorer – New Markets. „Die Entwicklung dieser Projekte ermöglicht es uns, das Know-how des Unternehmens im Bereich der Solarstromerzeugung einzusetzen und unsere Präsenz in Osteuropa durch den Erwerb eines Portfolios von Solarprojekten in Polen mit einer Gesamtkapazität von 200 MW zu stärken.“

PNE ist seit über 10 Jahren in Rumänien tätig und hat bisher 510 MW/MWp an Wind- und Photovoltaikprojekten entwickelt und verkauft. Derzeit befinden sich Projekte im Umfang von 1 GW in der Entwicklung.

4.7.2023 | Quelle: PNE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH