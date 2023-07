Belinus stellte Nova-PV-Modul mit neuer Technologie auf der Intersolar 2023 vor

Belinus war auf der Intersolar 2023 in München als Aussteller sehr prominent vertreten und stellte sein neues Nova-PV-Modul mit neuer Solarmodultechnolgie vor.

Das neue Nova-PV-Modul mit der revolutionären Heterojunction (HJT)-Technologie in Verbindung mit Butyl-Technologie ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Belinus. Diese Produkteinführung beweist das unermüdliche Engagement des Unternehmens, die Grenzen der Solarmodultechnologie auszuweiten und seinen Kunden bahnbrechende Lösungen zu bieten.

Das neue Nova PV Modul

Als herausragende Innovation präsentierte Belinus das Nova-PV-Modul, das in der Solartechnologie einen ernormen Fortschritt darstellt. Dieses hochmoderne Modul verfügt über die neuesten Funktionen für maximale Energieerzeugung und Lebensdauer. Das Herzstück bildet die innovative HJT-Technologie, die nahtlos in die Butyl-Technologie integriert ist, was für einmalige Leistung und Zuverlässigkeit sorgt.

Hoher Wirkungsgrad

Das Nova-PV-Modul zeichnet sich durch seine bifaziale Funktionsweise aus. Diese ermöglicht einen beeindruckenden Wirkungsgrad von 90 % durch die Aufnahme von Sonnenlicht an der Vorder- und Rückseite gleichzeitig. Aufgrund dieser Besonderheit kann das Modul nicht nur die Solarenergie aus der direkten Sonneneinstrahlung, sondern auch aus dem reflektierten Licht nutzen, was die Gesamtleistung erheblich steigert.

Gleichbleibende Leistung auch bei hohen Temperaturen

Darüber hinaus behält das Modul dank seines extrem niedrigen Pmax-Temperaturkoeffizienten auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen seine Leistung bei. Während der Wirkungsgrad herkömmlicher Solarmodule unter diesen Bedingungen sinken kann, gewährleistet das Nova-PV-Modul den ganzen Tag über eine optimale Energieerzeugung.

Nachhaltigkeit und Garantie

Damit die Nachhaltigkeit wesentlich steigt, wird das Nova-PV-Modul ohne PFAS-Kontamination hergestellt. Dieser Verzicht auf schädliche Chemikalien schützt vor allem die Umwelt und die menschliche Gesundheit, um eine saubere und sichere Solarlösung bereitzustellen.

Um noch mehr Vertrauen zu schaffen, wird das Nova-PV-Modul mit einer erweiterten 35-Jahres-Garantie auf Produkt, Leistung und Service geliefert. Dies belegt die außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit des Moduls. Angesichts dieser Garantie können Kunden auf eine langfristige Leistung und Funktionsfähigkeit vertrauen.

Neue Produktionsstätte in Belgien

Darüber hinaus kündigte Belinus seine Pläne an, innerhalb der nächsten 6-8 Monate eine hochmoderne Produktionsstätte in Belgien zu errichten, um der steigenden Nachfrage der Endverbraucher gerecht zu werden. Durch diese strategische Entscheidung kann das Unternehmen die wachsende Nachfrage nach Solarmodulen decken, die in Europa entwickelt, konstruiert und hergestellt werden.

Mit dieser bevorstehenden Expansion wird Belinus ein umfassendes Sortiment an Solarmodulen anbieten, die höchsten Qualitäts- und Verarbeitungsansprüchen genügen und vollständig in Belgien hergestellt werden. Das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Exzellenz und Nachhaltigkeit dient als Motor für seine Mission, die darin besteht, die ständig neuen Bedürfnisse auf dem Markt für erneuerbare Energien zu erfüllen.