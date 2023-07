CEE Group erwirbt PV-Projekt in Groningen mit 100 MW

Das niederländische PV-Portfolio des Fondsunternehmens CEE wächst um weitere 100 Megawatt (MW). Es geht um einen Freiflächen-Solarpark in der Provinz Groningen.

Das Hamburger Fondsunternehmen CEE Group hat einen potentiellen Freiflächen-Solarpark in der niederländischen Provinz Groningen vom niederländischen Projektentwickler Ecorus Group erworben. Das teilten die Beteiligten mit. Der Park Fledderbosch befindet sich derzeit noch in der Planung und wird nach Fertigstellung eine Spitzenkapazität von rund 103,5 Megawatt (MW) haben. Ecorus ist gleichzeitig der EPC-Partner für den Bau des Parks.

Das Signing und Closing des Kaufvertrags mit dem Projektentwickler Ecorus erfolgte im Februar 2023. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Februar 2024 geplant. Die Stromabnahme erfolgt über das niederländische Fördersystem SDE++ für Erneuerbare Energien und sieht einen festen Tarif für mindestens 15 Jahre vor. Die Niederlande sind damit eines der wenigen Länder, die noch mit einem derartigen, staatlich garantierten Tarifsystem agieren.

Der Solarpark Fledderbosch entsteht rund neun Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Groningen auf einer Brachfläche. Diese grenze im Südosten an eine Kläranlage, südwestlich an einen Kanal und nordwestlich an eine Landstraße sowie einem kleinen Waldstück. Im Rahmen der Entstehung der Anlage seien auch zahlreiche Naturschutzmaßnahmen geplant. So soll der historische Wasserlauf „Oude Kwens“ wieder hergestellt werden, der durch eine für Vögel reservierte Aue fließt.

„Wir haben mit Ecorus Group einen neuen Partner in den Niederlanden hinzugewonnen. Der Solarpark Fledderbosch ist unsere erste gemeinsame Transaktion, die mit der Größenordnung von 103,5 MWp einen weiteren wichtigen Baustein in unserem wachsenden niederländischen PV-Portfolio darstellt. Die Niederlande spielen hier in unserem internationalen Portfolio an Windkraft- und PV-Anlagen eine wichtige Rolle“, erklärt Detlef Schreiber, CEO der CEE Group.

