Österreich: 112-MW-Photovoltaik-Freiflächenanlage im Burgenland

Mit Montagesystemen der Firma Schletter wird im Osten Österreichs gerade die laut Pressemitteilung größte PV-Anlage des Landes gebaut.

Der Solarpark entsteht in der Gemeinde Nickelsdorf im Burgenland, nahe der Grenze zu Ungarn und der Slowakei. Laut Schletter ist es die erste Photovoltaik-Freiflächenanlage in Österreich mit mehr als 100 MW Spitzenleistung. Projektentwickler ist die Sonnenbau GmbH, die zu 80 Prozent zur mehrheitlich landeseigenen Burgenland Energie gehört. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage sei als Bürgerenergie-Anlage konzipiert. Das Projekt soll in drei Teilbereichen sowie als Hybridkraftwerk zusammen mit einem Windpark gebaut werden. Das Burgenland habe ein besonders sonniges Klima mit etwa 300 Sonnentagen und mehr als 2.000 Sonnenstunden jährlich, so Schletter. Österreich knackte in Summe im Jahr 2022 die Gigawatt-Marke beim Solarstrom-Zubau. Das Burgeland lag dabei trotz der vielen Sonnenstunden mit 39 MW recht weit hinten.

Sonnenbau setzt dabei auf das einstützige Montagesystem FS UNO der Schletter Group. Dieses soll nicht nur eine lange Lebensdauer haben, sondern auch sehr wirtschaftlich sein.

„Mit dem FS Uno lässt sich ohne statische Nachteile viel PV-Leistung auf weniger Stützen installieren“, sagt Stefanie Kammerbauer, Leitung Projektmanagement. Zudem lasse es sich schnell und einfach installieren. Durch Optimierung einzelner Komponenten lasse sich das System flexibel an Unebenheiten, Geländeprofile und Fundamente anpassen. Die Photovoltaik-Großanlage wurde auf Rammfundamenten installiert. Das hat den Vorteil, dass der Boden nicht versiegelt wird.

Die Schletter Group hat bereits zuvor eine große Photovoltaik-Freiflächenanlage in Österreich mit Montagesystemen beliefert. Dabei handelt es sich um die PV-Anlage in Schönkirchen aus dem Jahr 2020. Auch sie war mit 15 MW Spitzenleistung laut Schletter damals die größte Photovoltaik-Freiflächenanlage in Österreich. Gebaut wurde sie auf einer stillgelegten Mülldeponie, mit dem Zweistützen-System FS Duo von Schletter.

11.7.2023 | Quelle: Schletter Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH