Windcatcher: mobile Kleinwindkraft-Anlage für unterwegs

Das dänische Start-up KiteX hat eine mobile Kleinwindkraft-Anlage entwickelt. Patrick Jüttemann vom Kleinwindkraft-Portal hat sich das Design näher angeschaut und zeigt sich im Youtube-Video begeistert.

Im Youtube-Video erklärt der Portalbetreiber und Kleinwindkraft-Experte Patrick Jüttemann die Funktion der Anlage im Detail. Jüttemann nennt den dänischen Hersteller des Mini-Windrads „eines der innovativsten Start-ups, das mir bisher bei Mini-Windanlagen begegnet ist“. Dabei ist Jünnemann nicht für euphorische Testurteile bekannt, sondern warnt in anderen Videos durchaus auch deutlich vor falschen Versprechen von Kleinwindkraft-Anbietern. Die mobile Kleinwindkraft-Anlage namens Windcatcher hat eine Nennleistung von 200 Watt. Sie wiegt 12 kg. Darin sind Mast und Bodenanker enthalten.

Den Aufbau durch eine Person in 20 Minuten schätzt Jünnemann als realistisch ein. Zusammengeklappt passt das Windrad in eine Transporttasche. Diese ist allerdings 2 Meter lang. Ein Transport im Rucksack oder auf dem Fahrrad, wie im Video gezeigt, ist also möglich, aber sicher nicht einfach.

Mit einem Rotordurchmesser von 4 Metern bei einer Gesamthöhe von 6 Metern ist der Windcatcher darauf ausgelegt, auch bei niedrigen Windgeschwindigkeiten Strom zu liefern. Er ist also eine Schwachwindanlage und unterscheidet sich somit deutlich von äußerlich ähnlichen Produkten, die aber für die Installation auf Booten gedacht sind.

Die Groundstation enthält die Bauteile für die Stromwandlung. Über diese lässt sich die mobile Kleinwindkraft-Anlage auch an den PV-Eingang einer mobilen Powerstation anschließen.

Am Ende des Videos schränkt Jüttemann ein: Auch die mobile Kleinwindkraft-Anlage sei ein Nischenprodukt, das auf bestimmte Rahmenbedigungen angewiesen sei. Als „Schwachwindanlage“ sei sie zwar für die Nutzung an Land ausgelegt, brauche aber dennoch freie Anströmung aus der Hauptwindrichtung. Zudem werde sie nur für die Batterie-Ladung angeboten, nicht für die Netzeinspeisung. Sie ist also etwas für den Camping-Einsatz auf dem flachen Land, nicht aber für den Garten in der Vorstadt.

12.7.2023 | Quelle: Kleinwindkraft-Portal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH