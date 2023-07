GreenAkku: Partnerschaft mit Speicherproduzent Voltsmine

GreenAkku erweitert sein Angebot um Speicher von Voltsmine. Diese sind für verschieden große PV-Anlagen geeignet.

PV-Anbieter GreenAkku ist mit dem chinesischen Speicherproduzent Voltsmine eine exklusive Partnerschaft eingegangen. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um Lithium-Stromspeicher-Systeme zu attraktiven Preisen. Es gebe sie als Standalone-Speicher oder modular ausbaubar mit Kapazitäten von 2,4 bis 61,5 Kilowattstunden. Um sein Vertriebsnetz auszubauen, bietet der Hersteller zur Markteinführung besondere Konditionen für Händler und Firmen, die Solaranlagen installieren oder erweitern.

Alle Steck- und Kabelverbindungen sind verblendet und die Gehäuseoberflächen erinnern optisch eher an moderne Haushaltsgeräte als an traditionelle Speicher in Schaltanlagen. Dadurch lassen sie sich vielfältiger und an mehr Orten in Wohnumgebungen integrieren. Die Montage sei zudem einfach mit dem RPC-Anschlusssystem von Voltsmile. Das ermögliche es dank integrierter Stromschienen und komplettem Verkabelungsnetz, das Batteriesystem schnell und einfach zu installieren. Die Kompatibilität zu gängigen Wechselrichtern, etwa von Afore, Deye, Bosswerk, Schneider, Victron und über 35 anderen Anbietern, erleichtere zudem die Integration in bestehende Anlagen.

Drei Serien

Das bei GreenAkku.de erhältliche Voltsmile-Portfolio besteht aus drei Produktreihen: der V-Serie, der H-Serie und der M-Serie.

Die V-Serie für kleine PV-Anlagen bietet Kapazitäten von 2,4 und 5,12 kWh bei einer Spannung von 48 respektive 51,2 Volt. Das System erreiche eine Lade- und Entladeleistung von 50 beziehungsweise 100 Ampere und bis zu 6.000 Ladezyklen.

Die Modelle arbeiteten auch bei hoher Entladeleistung zuverlässig und eignen sich damit auch für den Netzersatzbetrieb. Sie lassen sich in einem Batterie-Rack oder in einem optional erhältlichen Schrank für die Wandmontage unterbringen.

Die H-Serie ist ein Hochvolt-Speichersystem (80 bis 615 Volt), modular aufgebaut und erweiterbar. Bei ihr lassen sich bis zu 12 Batteriemodule zusammenstecken und Speicherkapazitäten von 10,2 bis 61,5 kWh erreichen. Eine Ladeanzeige informiert am Gerät über den Ladestand. Dank WiFi-Konnektivität und Apps für Smartphones und Computer lasse sich die Batterie aber auch bequem vom Sofa oder anderswo steuern.

Mit Schutz nach Schutzart IP65 ist die H-Serie auch gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt. Die Speicher ließen sich deshalb zum Beispiel auch unter Vordächern aufstellen. Die einzelnen Batteriemodule messen 520 x 255 x 280 mm. In der kleinsten Ausführung werden zwei davon zusammengesteckt. Sie erreichen dann eine Ausgangsleistung von bis zu 10,2 kW, eine Leistung von 10,24 kWh und eine maximale Spannung von 117 Volt. Im Vollausbau mit 12 Batteriemodulen sind es dann 40,9 kW, 40,96 kWh und 467 Volt.

In der M-Serie fasst Voltsmile die von Design und Leistung her auf Module der H-Serie ausgelegten Wechselrichter und Batteriemodule zusammen. Diese werden dann in den Kapazitäten mit 8, 10, 12 und 15 kWh angeboten. Auch sie sind nach Schutzart IP65 konstruiert und durch ein integriertes Heizsystem bei Temperaturen bis -20 Grad Celsius einsetzbar.

Voltsmile ist laut GreenAkku Teil der Shenzhen Londian Wason Holdings Group. Sie wurde 1996 gegründet und ist auf die Herstellung intelligenter Stromzähler und Energiespeicher spezialisiert. Sie hat über 3.500 Mitarbeiter, 9 Tochtergesellschaften und beliefert als einer der größten Kupferfolienhersteller weltweit Unternehmen wie LG, SK, Panasonic und Tesla. Die Standorte für Forschung und Entwicklung sowie die Produktion befinden sich in China sowie den Niederlanden.

Voltsmile hat seinen Hauptsitz in Shenzhen und mehrere Produktionsstätten in China sowie Vertriebszentren in Amsterdam und Düsseldorf.

17.7.2023 | Quelle: GreenAkku | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH