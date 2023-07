Qcells: Photovoltaik-Versicherung ohne Mehrkosten für Kund:innen

Hausbesitzer:innen in Deutschland, die eine Aufdach-Solaranlage von Qcells installieren, erhalten ohne zusätzliche Kosten eine für 10 Jahre geltende Photovoltaik-Versicherung. Dazu arbeitet Qcells mit dem Versicherungsmakler Gossler, Gobert & Wolters Assekuranzmakler GmbH (GGW) zusammen.

Viele private Hausbesitzer:innen überlassen Planung, Installation, Betrieb, Wartung sowie Finanzierung ihrer Photovoltaik-Anlage den Profis. Die Frage der Photovoltaik-Versicherung bleibt aber oft Aufgabe der Hausbesitzer:innen. Eine übliche Lösung besteht darin, die Solaranlage in die Gebäudeversicherung aufzunehmen, die aber in der Regel nur einen Teil der Risiken abdeckt. Bei Qcells hat sich der Unternehmensbereich Distributed Energy Solutions (DES) dazu entschlossen, diese Lücke mithilfe des n Versicherungspartners Gossler, Gobert & Wolters (GGW), dem ältesten Versicherungsmakler in Kontinentaleuropa, zu schließen. GGW ist laut Qcells eines der führenden Maklerhäuser für Versicherungslösungen im Bereich erneuerbare Energien. Durch die Partnerschaft mit GGW erhalten Kund:innen von Qcells eine 10 Jahre währende „All-Risk“-Photovoltaik-Versicherung für ihre Solaranlage ohne zusätzliche Kosten. Das bedeutet laut Anbieter, dass nahezu alle Eventualitäten, die eine Solaranlage beschädigen oder zu Leistungseinbußen führen können, abgedeckt sind.

Konkret erhalten Eigentümer:innen einer von Qcells in Deutschland installierten Solaranlage eine Entschädigung für unvorhergesehene Schäden oder Zerstörungen, für folgende Ursachen haben.

Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Fahrlässigkeit

Vorsatz durch Dritte, Sabotage oder Vandalismus, innere Unruhen, Plünderungen, Streiks, Aussperrungen

Kurzschluss, Überstrom, Überspannung oder Induktion

Feuer, Blitzschlag, Explosion

Sturm, Hagel, schwerer Schnee, Eis oder Frost

Erdbeben

Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung

Konstruktions-, Material- oder Verarbeitungsfehler

Störungen durch Tiere (z. B. in Form angefressener Kabel)

Diebstahl der Solaranlage

Darüber hinaus deckt die Photovoltaik-Versicherung von GGW und Qcells auch Ertragsausfälle infolge von Sachschäden ab und leistet eine Entschädigung, wenn der prognostizierte Jahresenergieertrag der Solaranlage aufgrund äußerer Einflüsse um mehr als 10 % unterschritten wird.

Weitere Informationen zur neuen Photovoltaik-Versicherung von Qcells sind unter diesem Link zu finden.

19.7.2023 | Quelle: Qcells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH