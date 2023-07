Photovoltaik-Wirtschaft will Kooperation mit Indien verstärken

Die deutsche Photovoltaik-Branche verspricht sich von einer Kooperation mit Indien diversifizierte Lieferketten für die wachsende Solarproduktion in beiden Ländern und hofft auf Fachkräfte, die für die Installation von Solaranlagen in Deutschland benötigt werden.

Jörg Ebel, Präsident des Bundesverbandes Solarwirtschaft e. V. (BSW) begleitet Bundeswirtschaftsminister Habeck auf seiner Reise nach Indien als Teil einer zwanzigköpfigen Wirtschaftsdelegation. Ziel ist es, die Kooperation der deutschen Photovoltaik-Wirtschaft mit Indien zu verstärken.

„Deutschland wird seinen Photovoltaik-Ausbau in den nächsten vier Jahren verdoppeln. Das wird eine riesige Kraftanstrengung, bei der wir jede Hilfe brauchen können.“ Potenzial sieht Ebel bei Rohstoffen wie Polysilizium, Solarkomponenten und Fachkräften. „Indien hat gut ausgebildete Fachkräfte, von denen uns viele gerne bei der Installation von Solaranlagen unterstützen möchten“, so der Präsident. „Mit dem gerade verabschiedeten Fachkräfteeinwanderungsgesetz hat die Ampel die Zusammenarbeit in diesem Bereich vereinfacht“. Viele Gespräche werden sich daher um die Frage bewegen, wie die deutsche Solarwirtschaft jetzt noch besser mit Indien kooperieren kann, denn das Land kämpft einerseits gegen Jugendarbeitslosigkeit, hat aber andererseits eigene, ehrgeizige Ausbauziele.

Der BSW arbeitet seit 2015 mit dem indischen Solarverband NSEFI zusammen. Als weitere Chance für beide Länder sieht Ebel den Ausbau der indischen Solarindustrie. „Indien hat sich den Ausbau der Produktion von Solarkomponenten zum Ziel gesetzt und erarbeitet sich mit einer aktiven Industriepolitik gerade einen Vorsprung gegenüber der EU“, so Ebel. Allerdings stünden hohe Zölle einem Wachstum des indischen Marktes im Wege. Ziel des Ausbaus der Kooperation der deutschen Photovoltaik-Wirtschaft mit Indien sei hier, Impulse für Deutschlands wachsenden Solarmarkt sowie diversifizierte Lieferketten für die wachsende Solarproduktion in beiden Ländern zu erhalten.

„Die Reise des Bundeswirtschaftsministers kommt zur richtigen Zeit“, so Ebel weiter. „Indien ist ein Land mit enormem Potenzial auch für Deutschlands Solarboom. Um die steigende Nachfrage nach Solarstrom bedienen zu können und die Klimaziele der Bundesregierung erreichen zu können, müssen wir Allianzen wie die mit Indien weiter ausbauen.“

20.7.2023 | Quelle: BSW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH