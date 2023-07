Photovoltaik: Solarteurin ist erste Fachbauleiterin und Obermonteurin Deutschlands

Die erste Frau in Deutschland mit IHK-Zertifikat zur Fachbauleiterin und Obermonteurin kommt vom Photovoltaik-Unternehmen Wirsol Roof Solutions aus Waghäusel. Claudia Waßner hat den Zertifikatslehrgang des Instituts Perspektive Handwerk erfolgreich absolviert.

Gemeinsam mit drei männlichen Kollegen von Wirsol Roof Solutions hat Claudia Waßner den Abschlusstest für das IHK-Zertifikat zur Fachbauleiterin und Obermonteurin vor der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim stattfand, überdurchschnittlich gut bestanden. „Wir legen viel Wert auf gut ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und investieren daher regelmäßig in die Ausbildung und die Weiterqualifikation. Mit unserem Solarteur Camp haben wir bereits eine eigene Ausbildungsstätte geschaffen. Darüber hinaus bieten wir viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Durch den erfolgreichen Abschluss von Claudia Waßner und ihren Kollegen sehen wir uns in unseren Bemühungen bestätigt und erhoffen uns auch mehr Frauen für den Solarteurberuf“, sagt Johannes Groß, Geschäftsführer von Wirsol Roof Solutions.

„Das Institut Perspektive Handwerk unterstützt das Thema Frauen im Handwerk. Dass wir mit Claudia Waßner die erste Frau zur Fachbauleiterin und Obermonteurin ernennen können, kann beispielgebend sein und helfen, künftig mehr Frauen für Handwerksberufe zu gewinnen“, so Peter Liepolt, Geschäftsführer beim Institut Perspektive Handwerk.

Bislang haben Betriebe gute Fachkräfte aus eigenen Reihen selbst zum Fachbauleiter/in oder Obermonteur/in ernannt. Mit der Position als Fachbauleiter/in oder Obermonteur/in gehen jedoch neue Aufgaben einher, welche diese bislang nicht gelernt haben. So gilt es unter anderem Mitarbeitende zu führen, besser mit Kunden und der eigenen Verwaltung zu kommunizieren. Zudem müssen sie Bauverträge nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) oder nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) unterscheiden und richtig anzuwenden können. Ferner soll eine Fachbauleiterin und Obermonteurin sich und ihre Teams optimal einsetzen und Projekte effektiv koordinieren. Diese Anforderungen haben die vier Mitarbeiter von Wirsol Roof Solutions im Rahmen von zwei fünftägigen Präsenzblöcken plus einem Onlinevertiefungstermin beim Institut Perspektive Handwerk gelernt.

26.7.2023 | Quelle: Wirsol Roof Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH