Durch die Umstrukturierung und Erweiterung des Lagers will Wirsol Roof Solutions einen Vorrat von Photovoltaik-Komponenten für sechs Monate vorhalten. Damit will das Unternehmen kurzfristige Änderungen der Lieferzeiten auffangen.

Wirsol Roof Solutions, Anbieter von Photovoltaik-Dachlösungen, erweitert sein Lager im Industriepark Philippsburg. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, hat das Unternehmen zudem neue Lagertechnologien implementiert. Denn es hat sich für ein Push-Back-Regal entschieden, um damit auf geringer Fläche eine hohe Lagerkapazität zu schaffen. Die Regale eignen sich für die Lagerung homogener Artikel, wie Kabel, Dachhaken und Unterkonstruktionen. Dabei handelt es sich um Komponenten, die man nach der LIFO-Lagerhaltung (Last In – First Out) in hoher Palettenzahl lagert und die kein Verfallsdatum haben.

Schwerlastregale im Lager von Wirsol Roof Solutions für Wechselrichter und Schaltschränke

Zusätzlich hat das Unternehmen Schwerlastregale installiert, um Palettenware wie Wechselrichter, Schaltschränke und Artikel mit geringer Palettenzahl, nach der FIFO-Lagerhaltung (First In – First Out) effizient zu lagern. So soll jederzeit der Zugriff auf die Paletten gewährleistet sein. Um die Sicherheit und den Schutz, beispielsweise von PV-Speichern, zu gewährleisten, hat man einen abgetrennten Bereich mit Brandschutztüren für die Lagerung eingerichtet.

Durch die Umstrukturierung und Erweiterung des Lagers soll Wirsol Roof Solutions nun in der Lage, sein, einen Vorrat von sechs Monate zu halten und somit kurzfristige Änderungen der Lieferzeiten abzufangen. „Kurzfristige Änderungen der Lieferzeiten erfordern einen Vorrat für mindestens fünf Monate. Ein schlankes Portfolio aus langfristigen Partnern stellt unsere nachhaltige Lieferfähigkeit sicher. Wir planen zudem den Bau einer weiteren Halle in Leichtbauweise, um das künftige Wachstum zu unterstützen“, sagt Johannes Groß, Geschäftsführer von Wirsol Roof Solutions. Die Lagerbestände hätten sich in den letzten Jahren bereits verzehnfacht. Da das Unternehmen nun ein komplettes Portfolio an Materialien stets verfügbar hat, kann es flexibel auf Kundenwünsche eingehen und maßgeschneiderte Photovoltaik-Lösungen anbieten.

„Philippsburg entwickelt sich zunehmend zu einer Drehscheibe und einem Hotspot der Photovoltaik-Branche. Dazu trägt Wirsol Roof Solutions mit dem Ausbau des Lagers, aber auch der Ansiedlung ihres neugegründeten Photovoltaik-Handelsunternehmen Solar4Trade im Industriepark, entscheidend bei. Durch die Ansiedlungen im Industriepark wird Philippsburg mehr und mehr zur SolarCity“, sagt Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus.

19.7.2023 | Quelle: Wirsol | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH