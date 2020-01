Wirsol gründet Gesellschaft für Aufdachanlagen

Das Energieunternehmen Wirsol hat für das Geschäft mit Photovoltaik eine eigene Gesellschaft gegründet. Mit ihr will der Spezialist für gewerbliche Dachanlagen das Geschäft weiter ausbauen.

Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung gründet die Firmengruppe Wirsol aus Waghäusel eine neue Gesellschaft für Aufdachanlagen. Sie soll das wachsende Geschäft mit Photovoltaik-Großdachanlagen in Deutschland in einer Gesellschaft bündeln. Die neue Wirsol Aufdach GmbH befindet sich zu einhundert Prozent im Besitz der Familie Wirth.

Unter der Marke „WIRSOL Roof Solutions“ biete die Firma künftig gewerbliche und private Aufdachanlagen an. Außerdem sind Dienstleistungen rund um den Betrieb dieser Anlagen und der mit ihnen verbundenen Immobilen im Angebot. Dazu zählen Mieterstrommodelle, intelligente Speicherlösungen, Direktvermarktung und Reststrom- und Cloudlösungen.

„Das Geschäft mit Aufdachanlagen hat sich zuletzt sehr gut entwickelt. Um in diesen Geschäftsbereichen weiter wachsen zu können, sind neue Strukturen notwendig, die unter anderem durch die Gründung der neuen Gesellschaft geschaffen wurden“, sagt Markus Wirth, Geschäftsführer der neuen Gesellschaft für Aufdachanlagen.

„Für das laufende Jahr 2020 planen wir mit einer weiteren Umsatzsteigerung und Ausweitung des Dienstleistungsspektrums. Da trotz der sinkenden Einspeisevergütung der Ausbau der Photovoltaik auf Privat- und Gewerbedächern konstant ansteigt, wird sich Wirsol Roof Solutions auf diese Potenziale konzentrieren.“

Für die Kunden ändere sich durch die Ausgliederung in die neue Gesellschaft für Aufdachanlagen nichts, da die gleichen Ansprechpartner zur Verfügung stünden. Wirsol hat bisher über 12.500 Dachanlagen in Deutschland gebaut, unter anderem für die Fußballarena der TSG Hoffenheim in Sinsheim.

16.1.2020 | Quelle: Wirsol | solarserver.de

