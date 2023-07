Foto: bluedesign / stock.adobe. com

Mit der Eisen-Salz-Batterietechnologie soll die Langzeitspeicherung von Strom aus Windenergie und Photovoltaik möglich sein. Die Europäische Investitionsbank finanziert die Entwicklung dieser Technologie von Voltstorage mit 30 Millionen Euro.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die in München ansässige Voltstorage GmbH mit einem Venture-Debt-Kredit über 30 Millionen Euro. Sie kofinanziert damit die Entwicklung und kommerzielle Nutzung von Vanadium-Redox-Flow-Batterien für Gewerbe und Landwirtschaft und den Ausbau der neuen Eisen-Salz-Batterietechnologie. Mit dieser Technologie will Voltstorage Maßstäbe bei Langzeitspeichern setzen. Denn damit hätten Wind- und Solarparkbetreiber die Möglichkeit, sehr kostengünstig und ressourcenschonend Versorgungslücken in wind- und sonnenarmen Zeiten zu überbrücken und die Grundlastabdeckung sicherzustellen. Somit könnten regenerative Quellen Strom künftig genauso wetterunabhängig liefern wie Öl und Gas. Die EU-Fazilität „InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor“ besichert den EIB-Kredit.

Eisen-Salz-Batterietechnologie hat Potenzial zum Gamechanger

„Die EIB fördert innovative und nachhaltige Fortschrittstechnologien, die in der Europäischen Union entwickelt und hergestellt werden, vor allem Speichertechnologien. Die Technologie von Voltstorage hat das Potenzial zum Gamechanger für erneuerbare Energien.“, sagt Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Deutschland. „Die Versorgung könnte damit so zuverlässig werden wie es früher mit Öl und Gas war – und das rund um die Uhr. Bei diesem vielversprechenden Start-up sind wir gerne mit dabei.“

Voltstorage will die Eisen-Salz-Batterietechnologie so ausbauen, dass man sie ab 2025 im Großmaßstab als Langzeitspeicher einsetzen kann. Dabei sind Langzeitspeicher speziell für lange Lade- und Entladeperioden ausgelegt, um Versorgungslücken von bis zu 100 Stunden zu überbrücken und die Grundlastabdeckung zu sichern. Zudem seien Eisen und Salz gängige Rohstoffe, die man leicht gewinnen könne.

Jakob Bitner, CEO und Mitgründer von Voltstorage: „Dank der Finanzierung können wir uns voll auf die Entwicklung und Kommerzialisierung unserer innovativen Lösungen konzentrieren und unsere Produktionskapazitäten ausweiten, um die wachsende Nachfrage zu decken. Das bringt uns näher an unser Ziel, erneuerbare Energie über nachhaltige Batterien rund um die Uhr nutzbar zu machen und zu einer nachhaltigeren und krisenfesteren Energiezukunft beizutragen.“

