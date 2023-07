BayWa will Photovoltaik und Windenergie verdreifachen

Die BayWa re will die Kapazitäten der Photovoltaik und Windenergie bis 2026 auf 3 GW erhöhen. Dafür hat die Gesellschaft Daniel Gäfke neu in den Vorstand bestellt.

Die BayWa r.e. plant eine Expansion bei Photovoltaik und Windenergie. Wie das Münchener Unternehmen mitteilte, wird im Zuge dessen Daniel Gäfke per 1. November 2023 in den Vorstand berufen. Der derzeitige Director of Projects APAC wird neben CEO Matthias Taft, CFO Dr. Mihaela Seidl und COO Günter Haug zukünftig dem Vorstand angehören.



Im Rahmen der weltweiten Umstellung auf Erneuerbare Energien hat sich BayWa r.e. das Ziel gesetzt, die Kapazität der derzeitigen Wind- und Solarenergie bis 2026 zu verdreifachen. Damit würde das Portfolio als unabhängiger Stromerzeuger drei Gigawatt (GW) betragen.



Um dieses Ziel zu erreichen, wird Daniel Gäfke für die Onshore-Wind- und Solarprojekte von BayWa r.e. verantwortlich sein. Außerdem übernimmt er die Leitung für den Geschäftsbereich Energy Solutions, der Unternehmen bei der Umstellung auf Erneuerbare Energien unterstützt.



Daniel Gäfke kam 2016 als Director of Projects APAC zu BayWa r.e. und hat das Wachstum des Unternehmens in der gesamten APAC-Region vorangetrieben. Dazu zählten auch die Markteintritte und die Expansion in Südostasien, Korea, Japan und Australien. Ferner werde er sich auf das EMEA- und APAC-Projektgeschäft von BayWa r.e. konzentrieren. Das US-Projektgeschäft wird weiterhin von Matthias Taft gesteuert. Er zeichnet zudem für das wachsende Offshore-Windgeschäft von BayWa r.e. verantwortlich.

31.7.2023 | Quelle: BayWa | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH