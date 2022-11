Baywa re will sich in Zukunft auf das Kerngeschäft Photovoltaik und Windenergie konzentrieren und hat daher die Biogassparte Baywa re Bioenergy an die Green Investment Group (GIG) verkauft.

Baywa re Bioenergy ist eine spezialisierte Biogas-Plattform. Das Unternehmen ist über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen hinweg tätig und entwickelt, baut und betreibt Biogasprojekte, die Biomethan und Strom an lokale Energieversorger, Industrieunternehmen und Energiehändler liefern. Das bestehende Portfolio umfasst fünf Betriebsanlagen in Deutschland und eine Pipeline von in Entwicklung befindlichen Anlagen in Italien. Die Betriebsanlagen produzieren jährlich etwa 140 GWh Biomethan und tragen dazu bei, 13 Kilotonnen CO 2 -Äquivalente an Treibhausgasemissionen zu vermeiden.

Die Investition erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Europäische Union ihre Abhängigkeit von Erdgasimporten rasch verringern will. REPowerEU strebt die Produktion von 35 Milliarden Kubikmetern (etwa 350 TWh) Biomethan bis 2030 an. Um diesen Bedarf zu decken, werden voraussichtlich 5.000 neue Biomethananlagen in der EU gebaut und 80 Milliarden Euro investiert werden müssen. GIG beabsichtigt, diesen positiven Rückenwind zu nutzen, um die Präsenz des Unternehmens in Deutschland, Italien und anderen bestehenden und aufstrebenden Wachstumsmärkten in Europa auszubauen. Darüber hinaus wird das Unternehmen versuchen, die Plattform durch den Einsatz neuester technologischer Verfahren zu verbessern. Dazu könnten die Einführung von Kohlenstoffabscheidung und CO 2 -Verflüssigung gehören, wodurch CO 2 in Lebensmittelqualität herstellbar wäre.

„Der europäische Biomethan-Sektor erfährt erheblichen Rückenwind durch die Vorteile der Kreislaufwirtschaft, die sich aus der Verwertung landwirtschaftlicher Abfälle ergeben. Sowie durch die Notwendigkeit, schwer zu elektrifizierende Sektoren zu dekarbonisieren. Als lokal erzeugte, direkte Alternative zu fossilem Erdgas ist Biomethan eine attraktive Lösung für Unternehmen und Industriekunden, die eine Dekarbonisierung anstreben. Mit ihrer Erfolgsbilanz und ihrem umfassenden technischen Fachwissen ist die Baywa re Bioenergy bereits führend in diesem schnell wachsenden Sektor“, sagt Chris Archer, Co-Head von GIG Europe.

1.11.2022 | Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH